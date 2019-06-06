Минсельхоз предлагает разрешить рекламу российского вина недалеко от места производства

Минсельхоз России начал разрабатывать законопроект, который разрешает рекламу российского вина недалеко от места его производства, следует из данных, опубликованных на официальном портале нормативно-правовых актов.

Ведомство предлагает разрешить рекламу с защищенным географическим указанием с использованием конструкций, которые монтируются и находятся на крышах, внешних стенах и других элементах зданий или за их пределами. Они должны располагаться в радиусе 75 км от производственных помещений.

Закон о рекламе предлагается дополнить нормой, которая бы допускала использование словесных обозначений, изображений и наименования вин, игристого вина (шампанского), виноградников, а также производственных и складских помещений. Новую норму предлагается распространить и на торговые объекты, которые используются для производства и оборота вин.