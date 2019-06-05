Создатель «Большого брата» и «Голоса» подал иск к Facebook

Нидерландский миллиардер Джон де Моль, известный созданием реалити-шоу «Большой брат» и телевизионного вокального конкурса «Голос», сегодня, 5 июня, подал иск к Facebook в Амстердамский окружной суд, передает Reuters. В иске говорится о том, что Facebook пропустила рекламу мошеннической схемы, связанной с биткойнами, в которой использовались имя и фотография миллиардера, и не отреагировал своевременно на жалобы на это. Впоследствии эта реклама была удалена.

В размещенной в соцсети рекламе пользователей призывали отправлять деньги ее создателям для покупки биткойнов или вкладывать их в якобы существующий бизнес, связанный с криптовалютами. При этом в рекламе утверждалось, что этот проект поддерживает господин де Моль. Адвокаты, представляющие его интересы, требуют от Facebook исправить процедуры проверки подозрительной рекламы так, чтобы подобные объявления автоматически блокировались. По их словам, в соцсети была также размещена подобная реклама с другими нидерландскими знаменитостями.

Как заявил адвокат Йенс ван ден Бринк, представляющий интересы Facebook, соцсеть не может постоянно отслеживать всю рекламу на всех своих платформах, а реклама с упоминанием господина де Моля была удалена сразу же, как только администрация соцсети получила жалобу на нее.

Яна Рождественская