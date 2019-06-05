Смотрите, кто пришёл: Иван Сухов (заведующий отделом Неделовых новостей ИД «Коммерсантъ»)

Армен Баласанян, слушатель 12 потока Академии журналистики “Ъ”:

«Иван Сухов, заведующий отделом неделовых новостей “Ъ” в своей лекции поделился со слушателями Академии “Ъ” о работе своего отдела. Рассказал о новостной повестке, как проходит работа технически. Основные темы отдела Неделовых новостей: образование, здравоохранение, экология, правозащитная тематика, городские новости. Конечно, тематика отдела Неделовых новостей перекликается с работой отделов Политики и Экономполитики. Лектор отметил вопросы взаимодействия с органами публичной власти, с министерствами, с мэрией. Ключевым моментом в работе остается выбор новостной повестки. Ориентир взят на общественный запрос, на тех, кто составляет целевую аудиторию. По результатам проводимых опросов целевой аудиторией “Ъ” являются не только состоятельные люди от 40 лет и старше, но и студенты в возрасте от 19 до 24 лет. Поэтому основная задача отдела поиск новых инструментов взаимодействия с читателями, интересная новостная повестка.

Иван Сухов привел много конкретных примеров из работы отдела. Например, как отдел освещал программу «Моя улица», программу реновации жилья в Москве. В фокусе отдела также вопрос освещения гражданской деятельности, уличной политики».