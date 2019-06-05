Три зампреда правительства Рязанской области ушли в отставку

Губернатор Рязанской области Николай Любимов удовлетворил заявления об отставке трех заместителей председателя регионального правительства. «Заявления были написаны после заявления губернатора о необходимости внедрения новых подходов в систему госуправления регионом»,— сообщил “Ъ” пресс-секретарь главы региона Денис Арапов.

«На основании собственной инициативы от должности заместителя председателя правительства Рязанской области освобождены Лариса Крохалева, Виталий Артемов и Олег Харивский»,— говорится в сообщении правительства области.

Последним днем работы Ларисы Крохалевой и Виталия Артемова стало 5 июня. Олег Харивский покинет свой пост 17 июня.

Николай Любимов в конце мая объявил о предстоящей кадровой реформе в правительстве Рязанской области. Он поручил ее провести своему заместителю Игорю Грекову.

Александр Тихонов, Ярославль