Смотрите, кто пришёл: Виктор Лошак (директор по стратегии ИД «Коммерсантъ»)

Федотова Юлия, слушатель 12 потока Академии журналистики “Ъ”:

«Ну наконец-то: долгожданная первая лекция от известного многим поколениям журналиста (а сегодня директора по стратегии ИД «Коммерсант») Виктора Григорьевича Лошака! Наставник сразу успокоил аудиторию, сказав, что в “Ъ” с пониманием относятся ко «времени распределения между бумагой и онлайном» и умеют с этим работать. Тем более, что недавнее воскрешение печатной версии журнала Newsweek - прекрасное доказательство востребованности классической репортажной журналистики. Виктор Григорьевич с неожиданной стороны открыл нам историю мировой журналистики: мы поговорили о «революциях в СМИ». Как думаете, кто выходил на митинги против радио в США? Часовщики!! Именно у них откусывал самый лакомый кусок хлеба новый информационный формат (в эфире объявляли точное время).

Наставник поделился и своим уникальным опытом. Ведь он не только создал легендарное радио «Максимум», но и по-новому выстроил модель журнала «Огонёк» (легко ли это сделать, когда изданию 120 лет? Вот где уж точно была стабильность). И дал совет: «всегда будьте скептичны».

Но самое главное ожидало нас к концу лекции. Виктор Григорьевич вдруг стал очень серьезным и строго произнёс: нет ничего более важного, чем запрос общества на добросовестную информацию. Мы несём ответственность перед аудиторией, но основную ответственность - перед собой.

Спасибо! Обещаем соответствовать!»