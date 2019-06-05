Посол Великобритании объявил о завершении работы в России

Посол Великобритании в России Лори Бристоу во время официального приема в честь дня рождения королевы Елизаветы II сообщил, что покинет Москву уже в 2018 году. «К сожалению, в этом году я завершаю работу на посту посла Великобритании в Москве»,— сказал господин Бристоу (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что подводить итоги еще рано.

Напомним, ранее “Ъ” сообщал, что Россия в середине лета сменит посла в Великобритании. Александр Яковенко с этого поста может перейти на должность руководителя Дипломатической академии.

Подробнее — в материале “Ъ” «Александр Яковенко дослужил до академии».