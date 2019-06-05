Курс доллара. Прогноз на 3–7 июня

Рубль укрепил позиции против ведущих мировых валют. По итогам основных торгов среды курс доллара на Московской бирже составил 65,24 руб./$, что на 10 коп ниже значений конца прошлой недели. Укреплению российской валюты способствует высокий спрос на нее со стороны международных инвесторов, которые активно скупали облигации федерального займа РФ.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|"БКС Премьер"
|64.80-66.30
|Нордеа-банк
|65.00-66.00
|Промсвязьбанк
|65.00-66.00
|СМП Банк
|64.50-66.50
|Банк Зенит
|66.00
|Банк Русский Стандарт
|65.00-66.00
|Консенсус-прогноз *
|65.59
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Татьяна Евдокимова, экономист
Фактором риска остается близость нефти к психологической отметке $60 за баррель
Рубль начал неделю весьма успешно, восстанавливаясь вместе с прочими рисковыми активами после сигналов от ФРС о готовности понизить ставку в случае более серьезных проблем в американской экономике в условиях торговой войны. При этом фактором риска остается близость нефти к психологической отметке $60 за баррель. Очередные данные о росте добычи и запасов нефти в США давят на нефтяные котировки. Предстоящее в четверг заседание ЕЦБ может ослабить европейскую валюту, позволив рублю отыграть часть позиций в паре EURRUB. Ключевой фактор риска до конца недели — данные по рынку труда в США в пятницу, которые могут подтвердить сокращение количества новых рабочих мест в США, вернув на рынок опасения рецессии и снизив аппетит к рисковым активам. Как итог рубль останется в коридоре 65–66 в паре с долларом в рамках недели.
Константин Кочергин, директор казначейства
Рубль имеет шансы укрепиться в паре с евро
Поддержку рублю оказывает глобальное ослабление американской валюты из-за роста вероятности снижения процентной ставки в США. Председатель ФРС США Джером Пауэлл сделал заявление, в котором подчеркнул, что при выборе характера политики ФРС будет принимать во внимание риски, связанные с торговыми войнами между США и Китаем. В четверг ЕЦБ будет принимать решение по процентной ставке. Прогнозируем, что европейский регулятор сохранит ставку на прежнем уровне, но публикация негативных макроэкономических прогнозов по ЕС и заявления регулятора могут оказать негативное давление на евро. На этом фоне рубль имеет шансы укрепиться в паре с евро.
Михаил Поддубский, главный аналитик
Торги в российском рубле по-прежнему проходят в относительно спокойном режиме
Несмотря на заметное снижение в последние дни нефтяных котировок, торги в российском рубле по-прежнему проходят в относительно спокойном режиме. Некоторую поддержку основной группе валют EM в первой половине недели оказали комментарии ряда представителей Федрезерва о готовности при необходимости снизить ставку, что оказало общее давление на позиции доллара. В базовом сценарии до конца недели ориентируемся на продолжение консолидации пары доллар/рубль вблизи 65–65,50 руб./$.
Антон Покатович, главный аналитик
Ожидаем движения курса доллара в диапазоне 64,8–66,3 до конца недели
Краткосрочные перспективы рубля выглядят вполне позитивно. Ключевым фактором поддержки национальной валюты выступает постепенное восстановление нефтяных цен вследствие осторожного возвращения риск-аппетитов, а также повышенного спроса на ОФЗ на фоне ожиданий снижения ключевой ставки ЦБ РФ, санкционной паузы и некоторого снижения уровня тревожности рынков в отношении развития торговых конфликтов. Краткосрочная перспектива для рубля, по нашим прогнозам, не испытает какого-либо существенного ухудшения, ожидаем движения курса валюты в диапазоне 64,8–66,3 до конца недели.
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