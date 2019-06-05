Курс доллара. Прогноз на 3–7 июня

Татьяна Евдокимова, экономист Фактором риска остается близость нефти к психологической отметке $60 за баррель Рубль начал неделю весьма успешно, восстанавливаясь вместе с прочими рисковыми активами после сигналов от ФРС о готовности понизить ставку в случае более серьезных проблем в американской экономике в условиях торговой войны. При этом фактором риска остается близость нефти к психологической отметке $60 за баррель. Очередные данные о росте добычи и запасов нефти в США давят на нефтяные котировки. Предстоящее в четверг заседание ЕЦБ может ослабить европейскую валюту, позволив рублю отыграть часть позиций в паре EURRUB. Ключевой фактор риска до конца недели — данные по рынку труда в США в пятницу, которые могут подтвердить сокращение количества новых рабочих мест в США, вернув на рынок опасения рецессии и снизив аппетит к рисковым активам. Как итог рубль останется в коридоре 65–66 в паре с долларом в рамках недели.

Константин Кочергин, директор казначейства Рубль имеет шансы укрепиться в паре с евро Поддержку рублю оказывает глобальное ослабление американской валюты из-за роста вероятности снижения процентной ставки в США. Председатель ФРС США Джером Пауэлл сделал заявление, в котором подчеркнул, что при выборе характера политики ФРС будет принимать во внимание риски, связанные с торговыми войнами между США и Китаем. В четверг ЕЦБ будет принимать решение по процентной ставке. Прогнозируем, что европейский регулятор сохранит ставку на прежнем уровне, но публикация негативных макроэкономических прогнозов по ЕС и заявления регулятора могут оказать негативное давление на евро. На этом фоне рубль имеет шансы укрепиться в паре с евро.

Михаил Поддубский, главный аналитик Торги в российском рубле по-прежнему проходят в относительно спокойном режиме Несмотря на заметное снижение в последние дни нефтяных котировок, торги в российском рубле по-прежнему проходят в относительно спокойном режиме. Некоторую поддержку основной группе валют EM в первой половине недели оказали комментарии ряда представителей Федрезерва о готовности при необходимости снизить ставку, что оказало общее давление на позиции доллара. В базовом сценарии до конца недели ориентируемся на продолжение консолидации пары доллар/рубль вблизи 65–65,50 руб./$.