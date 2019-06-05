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Курс доллара. Прогноз на 3–7 июня

Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль

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Рубль укрепил позиции против ведущих мировых валют. По итогам основных торгов среды курс доллара на Московской бирже составил 65,24 руб./$, что на 10 коп ниже значений конца прошлой недели. Укреплению российской валюты способствует высокий спрос на нее со стороны международных инвесторов, которые активно скупали облигации федерального займа РФ.

Банки Прогноз курса доллара (руб./$)
"БКС Премьер" 64.80-66.30
Нордеа-банк 65.00-66.00
Промсвязьбанк 65.00-66.00
СМП Банк 64.50-66.50
Банк Зенит 66.00
Банк Русский Стандарт 65.00-66.00
Консенсус-прогноз * 65.59

* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков

Нордеа-банк
Банк "Восточный"
Промсвязьбанк
"БКС Премьер"
Алексей Тарханов

Фактором риска остается близость нефти к психологической отметке $60 за баррель

Рубль начал неделю весьма успешно, восстанавливаясь вместе с прочими рисковыми активами после сигналов от ФРС о готовности понизить ставку в случае более серьезных проблем в американской экономике в условиях торговой войны. При этом фактором риска остается близость нефти к психологической отметке $60 за баррель. Очередные данные о росте добычи и запасов нефти в США давят на нефтяные котировки. Предстоящее в четверг заседание ЕЦБ может ослабить европейскую валюту, позволив рублю отыграть часть позиций в паре EURRUB. Ключевой фактор риска до конца недели — данные по рынку труда в США в пятницу, которые могут подтвердить сокращение количества новых рабочих мест в США, вернув на рынок опасения рецессии и снизив аппетит к рисковым активам. Как итог рубль останется в коридоре 65–66 в паре с долларом в рамках недели.

Алексей Тарханов

Рубль имеет шансы укрепиться в паре с евро

Поддержку рублю оказывает глобальное ослабление американской валюты из-за роста вероятности снижения процентной ставки в США. Председатель ФРС США Джером Пауэлл сделал заявление, в котором подчеркнул, что при выборе характера политики ФРС будет принимать во внимание риски, связанные с торговыми войнами между США и Китаем. В четверг ЕЦБ будет принимать решение по процентной ставке. Прогнозируем, что европейский регулятор сохранит ставку на прежнем уровне, но публикация негативных макроэкономических прогнозов по ЕС и заявления регулятора могут оказать негативное давление на евро. На этом фоне рубль имеет шансы укрепиться в паре с евро.

Алексей Тарханов

Торги в российском рубле по-прежнему проходят в относительно спокойном режиме

Несмотря на заметное снижение в последние дни нефтяных котировок, торги в российском рубле по-прежнему проходят в относительно спокойном режиме. Некоторую поддержку основной группе валют EM в первой половине недели оказали комментарии ряда представителей Федрезерва о готовности при необходимости снизить ставку, что оказало общее давление на позиции доллара. В базовом сценарии до конца недели ориентируемся на продолжение консолидации пары доллар/рубль вблизи 65–65,50 руб./$.

Алексей Тарханов

Ожидаем движения курса доллара в диапазоне 64,8–66,3 до конца недели

Краткосрочные перспективы рубля выглядят вполне позитивно. Ключевым фактором поддержки национальной валюты выступает постепенное восстановление нефтяных цен вследствие осторожного возвращения риск-аппетитов, а также повышенного спроса на ОФЗ на фоне ожиданий снижения ключевой ставки ЦБ РФ, санкционной паузы и некоторого снижения уровня тревожности рынков в отношении развития торговых конфликтов. Краткосрочная перспектива для рубля, по нашим прогнозам, не испытает какого-либо существенного ухудшения, ожидаем движения курса валюты в диапазоне 64,8–66,3 до конца недели.

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