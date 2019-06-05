«Мы фокусируемся на потребностях клиентов и развиваем технологии»

В «нулевой» день работы ПМЭФ Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка, побеседовал с экономическим обозревателем «Коммерсантъ FM» Константином Максимовым о текущей ситуации на рынке корпоративного долга, о том, какие продукты наиболее востребованы корпоративным сегментом и что нового Сбербанк представит на ПМЭФ-2019.

— Вы возглавляете корпоративный инвестиционный бизнес Сбербанка, соответственно, работаете со всеми сегментами корпоративных клиентов — от малых до крупнейших. Скажите, пожалуйста, как оценивается текущая ситуация на рынке корпоративного долга?

— Рост кредитного портфеля в этом году мы в Сбербанке планируем обеспечить за счет в основном кредитования малого, среднего и крупного бизнеса. Темпы роста по этим сегментам выше рынка и составляют порядка 13-15%. Также мы планируем и рост портфеля в сфере финансирования жилищного строительства в связи с изменением в 214-ФЗ. И для этого банк разработал широкую линейку продуктов — это и мезонинный кредит, и под будущую прибыль — поэтому здесь тоже ожидаем интересных показателей. Конечно, мы фокусируемся на потребностях клиентов, развиваем технологии.

Один из примеров технологических решений — это кредит-продукт «за 7 минут», оборотные или овердрафтные кредиты, которые фактически стали доступны на всех территориях. В середине мая мы тиражировали этот продукт. Можно получить кредит и чек по этому кредиту составляет до 2 млрд руб., что, в принципе, уже довольно хорошая сумма для инвестирования.

— А это ответ банка на запрос корпоративных клиентов, или это запрос крупных клиентов? Или это именно запрос на технологичность продукта?

— Здесь, большое количество факторов: клиенты не любят ждать и, естественно, крупные клиенты, которые давно уже сотрудничают с банком, всегда хотят иметь доступные средства под рукой. И в рамках этого продукта реализован механизм, когда банк не запрашивает дополнительные документы у клиента, клиент, компания крупного и среднего бизнеса, сами в онлайне могут удобным способом подобрать продукт. Дальше электронным способом поступит кредитная обеспечительная документация, и в конечном итоге этот договор будет подписан, средства окажутся на счете.

— Мы знаем, что Сбербанк старается быть банком персональным и банком персоналий. Когда ваш блок разрабатывает какой-то новый продукт, вы лично принимаете в этом участие?

— Банк уже давно довольно работает в технологии Agile. В рамках этой технологии у нас работает более 200 agile-команд. Может быть, основной механизм работы в том, что в команде есть так называемый «владелец продукта», который самостоятельно определяет свой бэклог. Здесь, наверное, самые основные технологические инновации как раз проходят в нашем Agile Home на Кутузовском, наши команды, которые предлагают их нашим клиентам.

— По традиции Петербургский форум — это площадка для предоставления новых направлений деятельности, поэтому хочу спросить у вас, что нового представлено будет банком на форуме в этом году?

— В этом году мы можем также поговорить о нашей новой инвестиционной платформе Р2Р-кредитования. Фактически это возможность осуществлять краудфандинг: когда физические лица могут напрямую финансировать компанию, а банк является платформой для осуществления этой деятельности, то есть соединяет между собой заемщиков и инвесторов, при этом делая процесс максимально простым, понятным, доступным для всех пользователей. Здесь мы уже полностью готовы к тиражированию этого продукта.

В ближайшее время появятся интересные проекты на этой платформе, и уверены, что это очень интересная возможность для инвесторов, которые ищут более высокую доходность. Также одна из наших новостей о том, что Сбербанк в промышленном режиме направил первые реестры потенциальных заемщиков в Министерство сельского хозяйства через систему СМЭВ —Систему межведомственного электронного взаимодействия. Новая технология позволяет банку снизить операционные риски, трудозатраты, увеличив при этом скорость взаимодействия с партнерами. Это сделано в рамках электронного взаимодействия по программе льготного кредитования предприятий агропромышленного комплекса.

— А каково ваше отношение к состоянию инвестиционного бизнеса в России в целом? Поскольку Петербургский экономический форум — это еще и площадка для дискуссий, определения, экономических реалий, направления развития для страны.

— Если говорить про инвестиционную компоненту, то в условиях сохраняющейся турбулентности, наверное, самый востребованный продукт — это выпуск облигаций. Сбербанк был и остается лидером на рынке корпоративных выпусков облигаций. Здесь мы занимаем устойчивую позицию. Клиенты охотно пользуются этим сервисом, привлекают средства под привлекательные ставки. Наверное, нельзя не упомянуть, в том числе и рынок размещений банка, лидировало IPO компании HeadHunter, которое прошло в первых числах мая, и нам очень приятно, что фактически впервые за пяти лет состоялось размещение российской технологической компании на NASDAQ, и здесь у нас также наша компетенция нам помогла сделать это размещение.

Мы видим активности и M&A-сделок, но пока, наверное, их количество пока все равно недостаточно. Наверное, стоит ожидать большого количества M&A-сделок в строительной отрасли, в отрасли жилой недвижимости, потому что, очевидно, не все компании-застройщики смогут обеспечить себе устойчивое финансирование, и, наверное, консолидация в этой отрасли неизбежна.