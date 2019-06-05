Москвичам предложили спасение от жары

Сотня зон отдыха у воды и с десяток открытых бассейнов — в Москве стартовал пляжный сезон. Власти города оборудовали локации для желающих искупаться и позагорать. Судя по фотографиям в соцсетях, многие из них уже переполнены. Где можно отдохнуть тем, кто любит приватность? И сколько это стоит? Подробности — у Анастасии Ройзман и Яны Лубниной.

Первый месяц лета в Москве обещает быть жарким: к выходным воздух в столице разогреется до +33 градусов. Власти призывают жителей покинуть город хотя бы на уикенд. Но если такой возможности нет, то полежать на шезлонге и походить босиком по песку можно будет и в пределах мегаполиса — во всех крупных столичных парках установили бесплатные лежаки, а в одном из них — в Филях — оборудовали два понтонных бассейна. Вода в них поступает из реки, проходя необходимую очистку с помощью фильтров.

Всего для москвичей готовы 108 зон отдыха, в восьми из них можно купаться. Все эти локации прошли полноценную проверку, сообщил начальник отдела надзора за объектами коммунально-бытового назначения московского управления Роспотребнадзора Алексей Худобородов: «Для купания открыты: пляж “Левобережный”, “озеро Мещерское”, “озеро Черное”, “Серебренный бор-2” и “Серебренный бор-3” и “озеро Школьное”. Специалисты управления Роспотребнадзора проводят по Москве лабораторный контроль качества воды, выявляют места несанкционированного сброса мусора, отходов, проверяют осуществление администрацией работ по дезинфекции зон отдыха, оценивают заселенность лесных массивов клещами, а также личинками комаров, чтобы отдых посетителей был безопасным».

На всех московских пляжах оборудовали туалеты, кабинки для переодевания и душевые. Отдыхающих обещают обеспечить и питьевой водой. Но все же купание в городской черте — развлечение не для слабонервных. Те, кто любит комфорт и относительную безопасность, могут отправиться в рестораны и бары с собственными бассейнами. Стоимость такого удовольствия в этом году — от 3 тыс. руб. до 5 тыс. руб. рассказали «Коммерсантъ FM» в яхт-клубе Shore house: «Мы уже работаем, температура в бассейне +24…+25 градусов. В будний день вход стоит 2 тыс. руб., по выходным — 3 тыс. руб. У нас есть VIP-места за 4 тыс. руб., по выходным — 5 тыс. руб., куда входит обслуживание ресторана. В обычных на территории бассейна есть горячие закуски, боксы, прохладительные, алкогольные и безалкогольные напитки, вы сами можете подходить и покупать».

Некоторые площадки с бассейнами устраивают по выходным вечеринки и диджей-сеты. Там есть зоны и для любителей летних видов спорта, рассказала представитель пляжа «The Бассейн» Светлана: «У нас есть два бассейна — детский и взрослый. В выходные дни проходят вечеринки. По субботам и воскресеньям вход стоит от 850 руб., но все зависит от зоны, которую вы выберете — «стандарт», VIP и супер-VIP. У нас есть абсолютно все для отдыха — мягкие матрасы с вместимостью до пяти человек, изысканная кухня, кальянная».

Между тем, многие жители столицы считают, что мест для плавания в действительности гораздо больше и табличка «Купаться запрещено» их не останавливает. Таким смельчакам власти напоминают, что это опасно и, помимо травм, может обернуться пренеприятнейшими инфекциями.

Зоны отдыха у воды проработают в Москве до 1 сентября.