СМИ: постпреды ЕС одобрили продление санкций по Крыму на год

Постоянные представители стран Евросоюза на заседании поддержали продление санкций в отношении России по Крыму и Севастополю, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg. «Дипломаты ЕС одобрили продление санкций против РФ в связи с Крымом»,— рассказал собеседник агентства.
Если ЕС окончательно утвердит это решение, то ограничительные меры продлят до 23 июня 2020 года.
Ранее продлить санкции в отношении России по Крыму предложила глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини.
Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму прошел референдум. По официальным данным, 96,77% проголосовавших поддержали присоединение полуострова к России. Явка составила 83,1%. 18 марта Крым и Севастополь вошли в состав России. США, Евросоюз и другие страны итоги голосования не признали и ввели против РФ санкции.
Как изменился Крым в составе России — в публикации “Ъ”.
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