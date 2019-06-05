СМИ: постпреды ЕС одобрили продление санкций по Крыму на год

Постоянные представители стран Евросоюза на заседании поддержали продление санкций в отношении России по Крыму и Севастополю, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg. «Дипломаты ЕС одобрили продление санкций против РФ в связи с Крымом»,— рассказал собеседник агентства.

Если ЕС окончательно утвердит это решение, то ограничительные меры продлят до 23 июня 2020 года.

Ранее продлить санкции в отношении России по Крыму предложила глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини.

Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму прошел референдум. По официальным данным, 96,77% проголосовавших поддержали присоединение полуострова к России. Явка составила 83,1%. 18 марта Крым и Севастополь вошли в состав России. США, Евросоюз и другие страны итоги голосования не признали и ввели против РФ санкции.

Как изменился Крым в составе России — в публикации “Ъ”.