Победителями школьного конкурса заинтересовались спецслужбы

Старшеклассников и учителей вызывают к руководству школ на «беседу». Однако вместо традиционных поздравлений их ждет общение с сотрудниками ФСБ. Об этом «Коммерсантъ FM» сообщили в Международном историко-просветительском обществе «Мемориал» — это организатор конкурса «Человек в истории. Россия — ХХ век». Три года назад общество включили в реестр иностранных агентов.

В этом году в конкурсе приняли участие школьники из 24 регионов страны. С большинством из них уже провели «воспитательные беседы», рассказала член правления общества «Мемориал», председатель оргкомитета конкурса Ирина Щербакова: «Конечно, смысл таких приходов в школы был в том, чтобы участники задумались или испугались. Они добиваются того, что учителя после этого боятся рассказывать в публичном пространстве о таком конкурсе. Спрашивают несколько вещей, например, о том, почему ученики участвуют в конкурсе — разве они не знают, что такое “Мемориал”? Начинают говорить, что мы нежелательная, почти запрещенная организация, что абсолютно не соответствует действительности. Второй вопрос — откуда вы узнали о конкурсе? Но он абсолютно публичный, мы как только возможно стараемся распространять информацию о проекте, чтобы в нем принимали участие школьники и учителя. И третий вопрос — покажите нам то, что вы туда посылали?

Я думаю, что сейчас самое главное — вывести весь этот процесс из тени, чтобы это происходило не втихую».

«Коммерсантъ FM» связался со школами, ученики которых участвовали в конкурсе. В большинстве заведений не смогли оперативно ответить на запрос или отказались от комментариев. А директор школы № 579 в Санкт-Петербурге Галина Махотина сообщила, что учеников учреждения на беседы с силовиками не приглашали: «Ничего такого даже близко не происходило. Это обычный конкурс исследовательских работ детей. Наша школа побеждает в этом конкурсе уже не первый раз, никакого давления нет».

Конкурс «Человек в истории. Россия — ХХ век» проводится ежегодно в последние 20 лет. За это время в нем приняли участие около 50 тыс. школьников.

Юлия Жданова