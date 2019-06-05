В Балахнинский горсуд переданы дела Михаила Громова и Владимира Прядилова

Прокуратура Нижегородской области утвердила обвинительные заключения в отношении бывшего директора муниципального унитарного предприятия «МП Балахнинское пассажирское автотранспортное предприятие» Михаила Громова и бывшего директора ООО «Петрол-НН» Владимира Прядилова о мошенничестве при реконструкции автостанции в Балахне. Уголовные дела переданы в Балахнинский горсуд.

По версии следствия, злоумышленники в составе организованной преступной группы путем обмана приобрели права на здание автостанции и земельный участок под ней в 2012-2016 годах. Они склонили экс-главу администрации муниципального района Павла Коженкова к незаконному совершению сделки с участками. В результате на месте автовокзала появился двухэтажный торговый центр. Ущерб от их действий оценивается в 37 млн руб.

Напомним, по делу также проходят братья Александр и Владимир Глушковы. Они обвиняются в мошенничестве и взяточничестве при реконструкции автостанции в Балахне. В августе 2018 года обоих задержали на границе Грузии, а в апреле суд в Тбилиси освободил их из-под стражи. Генпрокуратура РФ безуспешно требует выдачи Глушковых в Россию.

Подробнее о деле — в материале “Ъ-Приволжье” «Под депутатов собирают заместителей».

Анастасия Еремина