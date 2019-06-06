Сделки на словах

Крупнейший в мире центр огранки алмазов в бриллианты находится в бельгийском Антверпене. Следующий по значению — в Тель-Авиве. Многие гранильщики и торговцы — евреи, которые, спасаясь от Гитлера, хорошо усвоили истину: свои сбережения можно превратить в драгоценные камни, которые легко унести и легко спрятать. Ортодоксальные евреи с окладистыми бородами выглядят внушительно. Некоторые из этих знатоков Талмуда носят в карманах драгоценные камни на миллионы долларов. Торговцы крепко связаны между собой, а некоторые даже породнились. В расположенном на Манхэттене Diamond Club, главном центре торговли алмазами и бриллиантами в США, ежедневно заключаются сделки на миллионы долларов. Сделки заключаются исключительно словами и рукопожатием. Достигнутая договоренность закрепляется произносимыми продавцом словами «мазаль убраха» (то есть «удачи и божьего благословения»). Эти слова имеют силу подписанного по всем правилам контракта.