Щели в кольцах планеты

Луны, движущиеся по орбитам расположенных вне Солнечной системы планет, могут помочь определить, могла ли на этих планетах зародиться жизнь, считает астрофизик из Университета Линкольна, Великобритания. Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

На сегодняшний день открыто более 4 тыс. экзопланет, планет вне Солнечной системы. Лишь немногие из них находятся в так называемой зоне обитаемости, однако некоторые, в особенности газовые гиганты, имеют спутниками луны, содержащие воду в жидкой форме.

Как объясняет руководитель исследования доктор Фил Саттон, «эти луны могут внутренне нагреваться из-за гравитационного притяжения тех планет, по орбитам которых они движутся». В связи с этим, по мнению ученого, жидкая вода потенциально может быть обнаружена на планетах вне довольно узкой зоны обитаемости, среди которых мы пытаемся найти землеподобные. Если удастся отыскать такие планеты, их луны скажут о вероятности внеземной жизни на них больше, чем сами планеты. Это предположение рассматривалось в свежем исследовании доктора Саттона, посвященном возможности того, что экзопланета J1407b имеет на своей орбите луны, которые могли стать причиной щелей в системе колец планеты.

Ввиду их размера и удаленности от Земли экзолуны довольно сложно засечь. Ученым приходится выявлять их по тому воздействию, которое они могли бы оказать на объекты вокруг них, как, например, планетарные кольца. Доктор Саттон смоделировал систему колец вокруг J1407b (которые в 200 раз больше, чем у Сатурна). Гравитационные силы, действующие между всеми частицами, были вычислены и использовались для обновления положений, скоростей и ускорений в компьютерной модели. Затем ученый добавил в эту модель луну, движущуюся по орбите вне планетарных колец в разных возможных пространственных соотношениях. Оказалось, что, с одной стороны, орбитальная луна действительно оказывала влияние на рассеивание частиц вдоль края кольца; с другой стороны, ожидаемые щели в структуре колец вряд ли были вызваны действием гравитации прежде не обнаруженной луны, вращающейся по орбите вне колец.

Геннадий Личинский