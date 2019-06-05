В работе Mail.ru произошел сбой

Пользователи по всей России жалуются на перебои в работе почтового сервиса Mail.ru, следует из данных Downdetector, отслеживающего сбои в работе разных сайтов. В компании подтвердили наличие проблемы, она возникла из-за пожара.

Большинство (80%) россиян не могут войти в почту. Еще 15% жалуются, что у них не открывается интернет-страница Mail.ru. Сбой произошел около 16:37. О неполадках сообщают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Самары, Новосибирска, Ростова-на-Дону и Воронежа.

В пресс-службе Mail.ru Group сообщили «РИА Новости», что проблемы возникли из-за пожара в одном из дата-центров. Возгорание уже локализовано, компания планирует полностью восстановить работу своих сервисов в ближайшее время.

«Техническая команда Mail.ru Group быстро отреагировала на ситуацию и перенесла основные нагрузки в другие дата-центры, но часть сервисов компании могут работать с ограничениями. Пользовательские данные не пострадали»,— рассказал агентству представитель компании.