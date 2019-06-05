На западе Москвы с 8 по 10 июня ограничат движение из-за реконструкции метро

С 8 июня по 10 июня в связи реконструкцией Филевской линии московского метро будет приостановлено движение поездов между станциями «Киевская» и «Кунцевская». Из-за этого будет ограничено движение транспорта, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
Для приоритетного проезда городского транспорта будут запрещены остановка и стоянка на:
Также закроют правый поворот с Большой Дорогомиловской на площадь Киевского вокзала (проехать туда можно будет с Большой Дорогомиловской при движении от Бережковской набережной).
Для общественного транспорта введут обособленную выделенную полосу на участке ул. Большая Дорогомиловская от ул. Раевского до площади Киевского вокзала.
Как будет организовано движение между закрытыми станциями метро в выходные — читайте в публикации “Ъ FM”.
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