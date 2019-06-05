UEFA оштрафовал девушку, выбежавшую на поле во время финала Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) оштрафовал на €15 тыс. американскую модель Кинси Волански, которая выбежала в купальнике на поле во время финала Лиги чемпионов «Ливерпуль»—«Тоттенхем», сообщает испанская газета Marcа.
Госпожу Волански оштрафовали за самовольный выход на поле во время матча (€5 тыс.) и рекламу YouTube–канала ее молодого человека пранкера Виталия Здоровецкого (€10 тыс.).
Как проходил финал Лиги чемпионов — в материале “Ъ” «"Ливерпулю" помогла рука».
просмотров: 133441
просмотров: 129620
просмотров: 103939
просмотров: 77665
просмотров: 71702