UEFA оштрафовал девушку, выбежавшую на поле во время финала Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) оштрафовал на €15 тыс. американскую модель Кинси Волански, которая выбежала в купальнике на поле во время финала Лиги чемпионов «Ливерпуль»—«Тоттенхем», сообщает испанская газета Marcа.

Госпожу Волански оштрафовали за самовольный выход на поле во время матча (€5 тыс.) и рекламу YouTube–канала ее молодого человека пранкера Виталия Здоровецкого (€10 тыс.).

Как проходил финал Лиги чемпионов — в материале “Ъ” «"Ливерпулю" помогла рука».