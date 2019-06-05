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Модель Кинси Волански

Фото: Toby Melville / Reuters

UEFA оштрафовал девушку, выбежавшую на поле во время финала Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) оштрафовал на €15 тыс. американскую модель Кинси Волански, которая выбежала в купальнике на поле во время финала Лиги чемпионов «Ливерпуль»—«Тоттенхем», сообщает испанская газета Marcа.

Госпожу Волански оштрафовали за самовольный выход на поле во время матча (€5 тыс.) и рекламу YouTube–канала ее молодого человека пранкера Виталия Здоровецкого (€10 тыс.).

Как проходил финал Лиги чемпионов — в материале “Ъ” «"Ливерпулю" помогла рука».

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