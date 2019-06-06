Девушки как звезды



Сегодня заниматься своим внешним видом совсем не значит считать каждую морщину и ходить на уколы ботокса как на работу. «Коммерсантъ Стиль» узнает про новые возможности в мире красоты.

Наверняка среди ваших знакомых есть человек, который уже чего только с собой ни делал, но все равно недоволен результатом. Мезотерапия, аппаратная косметология, ботокс, массажи, микротоки — этот список можно продолжать почти до бесконечности. Даже для людей с неограниченным доходом это все же затратная история: даже если теряется не ощутимая часть бюджета, то мы тратим время — самый дорогой и невосполнимый ресурс. Последняя тенденция в косметологии выглядит интересно и многообещающе: теперь врачи не сажают вас на иглу, а работают совершенно по другому принципу.

Откройте рот

«Остеопатия в последнее время была несколько опошлена,— говорит Виктория Рощанинова, Kraftway.— Ей занимались все кому ни попадя: любой массажист заканчивает курсы и объявляет себя остеопатом. И многие люди раньше шли на остеопатию, потому что это вроде как модное новое направление, потом результата не увидели и теперь в ней разочарованы. А это далеко не так просто, это очень перспективное направление, если этим правильно заниматься».

Идея понимания скелета как некоей оси, на которую нанизаны ткани и органы, далеко не нова, но в практике омоложения начала применяться сравнительно недавно.

Сначала остеопатия была привязана к стоматологии: не все знают, что просто взять и выровнять зубы — это не решение проблемы. Скобки и брекеты не панацея только потому, что они работают с внешними проявлениями, которые могут быть следствием гораздо более глубинных процессов в организме. Остеопат работает с костями черепа, мускулатурой, убирает зажимы, и это, в свою очередь, влияет и на состояние тканей, формирует внешнюю привлекательность.

Ищем подбородок

Во время работы на благо стоматологии врачи заметили и изменения челюстно-лицевого угла, а именно уменьшение брылей и второго подбородка. Это заметно не сразу — перемены требуют времени, но подождать имеет смысл. Ортодонт-остеопат Наталья Русских комментирует: «С возрастом физиологически теряется высота нижней трети лица, происходит “усыхание” черепа. Это имеет катастрофически важное значение, каждый миллиметр сказывается очень сильно на внешнем виде. И поэтому очень часто только косметологические процедуры не всегда приносят тот эффект, который хотелось бы получить. И именно мы, поднимая высоту прикуса, возвращая то, что утеряно, можем помочь косметологу в его работе».

Занятно, что специалисты отмечают изменения и образа жизни пациентов: когда вплотную занимаешься своим здоровьем и внешним видом, начинаешь ценить приложенные усилия и настраиваешься на результат.

В среднем поставить на место кости и незаметно измениться в лучшую сторону занимает около года.

Считается, что это стабильный результат, плато, за которое не нужно бороться, как, скажем, борются за лишний килограмм люди, сбросившие вес.

Побочные эффекты

Не стоит считать остеопатию панацеей от всех бед, такого средства еще все же не изобрели. Но то, что она помогает добиться хороших результатов в лечении храпа, головных болей, бруксизма (ночного скрипа зубами),— это уже доказанные факты. «Конечно, мы не отказываемся от косметологов,— говорит Виктория Рощанинова.— Есть проблемы, которые могут решить только они: это качество кожи, верхняя треть лица. И, кроме того, к косметологу люди ходят еще и как к психологу — это тоже очень важно».

Очевидно, что с появлением Instagram люди стали более придирчиво относиться к тому, как они выглядят.

Причем речь идет не о публичных людях, которые и так традиционно уделяют своей внешности много внимания. В эру соцсетей мы сами становимся звездами, микро- и макроинфлюенсерами — все зависит от амбиций. Поэтому не стоит полагаться только на facetune и то, как он обработает вашу фотографию перед публикацией. Реальная жизнь все же существует.

Ирина Кириенко