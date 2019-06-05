Корпоративные новости на «Ъ FM»

Компания «Галс-Девелопмент Группа ВТБ» объявила о проведении электронных торгов по продаже отеля «Пекин» – четырехзвездочного гостинично-офисного комплекса, расположенного в Москве, на ул. Большая Садовая д.5/1. Открытый аукцион на повышение пройдет на электронной торговой площадке АО «Единая электронная торговая площадка».

Предметом аукциона является право заключения Договора купли-продажи обыкновенных именных акции ОАО «Гостинично-офисный комплекс «Пекин», составляющих 100% общего количества акций. Основным активом является имущество гостинично-офисного комплекса «Пекин» общей площадью около 26 000 кв. м.

Стартовая цена лота — 5 671 млн руб., «шаг» аукциона установлен в 15 млн руб. Сбор заявок на участие продлится в течение 90 дней и завершится 29 августа 2019 года.