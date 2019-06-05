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Словакия закупит у России топливо для АЭС на €630 млн

Словакия приобретет у России топливо для атомных электростанций (АЭС) на сумму в размере €630 млн, сообщил премьер-министр страны Петер Пеллегрини на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве. Контракт рассчитан на 2022–2026 годы. Документ предусматривает, что его можно будет продлить до 2030 года.

«Я очень рад, что Slovenske Elektrarne подписали контракт с АО ТВЭЛ (входит в "Росатом".— “Ъ”) и будет поставляться ядерное топливо на €630 млн»,— сказал господин Пеллегрини (цитата по «РИА Новости»). Он выразил надежду, что это поможет стабилизировать энергетическую промышленность Словакии.

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