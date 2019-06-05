10 июня, понедельник
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

СМИ: в Очакове создадут новую базу украинских ВМС

Правительство Украины 5 июня одобрило передислокацию четырех судов военно-морских сил (ВМС) из Одессы в Очаков Николаевской области, сообщает «Думская». Туда направят средний десантный корабль «Юрий Олефиренко», буксир «Корец», а также два артиллерийских катера: АКА-02 и «Ровно».

Издание отмечает, что, по неофициальной информации, в Очакове создается четвертая база украинских ВМС. Сейчас они есть в Одессе, Николаеве и Бердянске.

Напомним, в марте Киев призвал НАТО усилить военное присутствие в Черном море, чтобы сдержать «российскую агрессию». В начале апреля члены военного альянса договорились о пакете мер по поддержке Украины и Грузии в Черном море. Они подразумевают совместные учения, обмен информацией и визиты кораблей НАТО в порты государств.

О реакции России на планы НАТО по усилению активности в Черном море — в публикации “Ъ”.

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя