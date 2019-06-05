На старооскольском комбинате строительных материалов введено наблюдение

Арбитражный суд Белгородской области ввел процедуру наблюдения на юрлице одного из крупнейших в РФ производителей ячеистого бетона, расположенного в Старом Осколе Белгородской области, — ООО «Комбинат строительных материалов». Это следует из судебной документации. Резолютивная часть решения пока не опубликована.

Напомним, с иском о банкротстве в суд обратилось региональное управление Федеральной налоговой службы (УФНС), тогда сумма исковых требований составляла 31 млн руб. Сейчас налоговики уточняют размер требований. Кроме того, суд рассматривает заявление о вступлении в дело о банкротство от ОАО «Белгородская сбытовая компания», ООО «Елецкий горнообогатительный рудник», ООО «Газпром межрегионгаз Белгород», ООО «Торговая компания "Стройресурс Белгород"» и ООО «Полимеры».

В то же время региональное управление СКР расследует уголовное дело по факту невыплаты зарплаты сотрудникам комбината (ч.1 ст.145.1 УК РФ). По версии следствия, с января по октябрь 2018 года руководство предприятия не выплачивало зарплату и задолжало 381 работникам около 10 млн руб.

О том, как банкротства избежал строительный завод сына экс-губернатора Тамбовской области Олега Бетина, читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Тамбовский ДСК отпускает долги».

Александр Прытков