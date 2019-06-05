Ленобласть оценила ущерб лесам от строительства трассы М-11 в 114 млн рублей

Комитет по природным ресурсам Ленинградской области насчитал с 2016 года 30 случаев нарушения лесного законодательства при строительстве скоростной трассы М-11 «Москва – Санкт-Петербург». Общую сумму ущерба, нанесенного лесам региона, ведомство оценило в 114,4 млн рублей, сообщают «Санкт-Петербургские ведомости».

При этом власти Ленобласти опасаются, что после ухода из России генподрядчика строительства автотрассы — итало-турецкой компании «ИДЖ Ичташ» — компенсацию за нанесенный ущерб взыскать будет не с кого.

По данным издания, в Арбитражный суд по фактам нарушений было направлено три десятка исковых заявлений. По четырем случаям ущерб был возмещен добровольно на общую сумму в 180,3 тыс. руб. Кроме этого, суд обязал подрядчика выплатить в счет возмещения ущерба 57,4 тыс. руб. по одному нарушению, а по 21 случаю были вынесены отказы. Оставшиеся четыре заявления судом до сих пор не рассмотрены.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что скоростную автомобильную дорогу М-11 «Москва – Санкт-Петербург» полностью откроют для движения в середине 2019 года.

Подробнее о строительстве трассы М-11 — в материале «Ъ» «Москву и Санкт-Петербург сблизили на 38 км».