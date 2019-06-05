Недельная инфляция в России замедлилась до нуля

С 28 мая по 3 июня инфляция в России была на нулевом уровне, следует из данных Росстата. До этого инфляция семь недель держалась на уровне 0,1%. В целом с начала года потребительские цены выросли на 2,4%.

За неделю цены на рис увеличились на 0,5%, баранину — на 0,3%. Мороженая рыба, сливочное масло, жирный творог, ржаной хлеб, пшено, вермишель и соль подорожали на 0,2%. Цены на куриные яйца снизились на 2,0%, сахар-песок — на 0,6%, подсолнечное масло — на 0,3%. Свинина, сосиски, сардельки подешевели на 0,2%.

Цены на плодоовощную продукцию в среднем уменьшились на 0,4%. Помидоры подешевели на 9,2%, огурцы — на 6,7%, белокочанная капуста — на 5,0%. Картофель подорожал на 5,0%, яблоки — на 1,8%, морковь — на 1,4%.

Цены на автомобильный бензин увеличились на 0,4%, на дизельное топливо — на 0,1%.

Напомним, в апреле годовая инфляция в России снизилась на 0,1 п.п., до 5,2%. Как заявила первый зампред Центробанка Ксения Юдаева, в 2019 году уровень инфляции превысит 4%.

О росте инфляционных ожиданий в апреле — в публикации “Ъ” «Цены те же, но кошелек легче».