Каменная лапша означает жизнь на Марсе Если марсоходу попадутся лапшевидные каменные формирования, значит, жизнь на Марсе была

Ученые из Университета штата Иллинойс, США, указали, что марсианский климат, каким мы его знаем сегодня, может быть совместим с жизнью в особом ее проявлении.

Исследование, выполненное ими по заказу НАСА, посвящено бактерии Sulfurihydrogenibium, принадлежащей к древнейшему семейству бактерий и обитавшей на планете Земля более 2,3 млрд лет назад — возможно, что даже и раньше, еще до кислородной катастрофы. Результаты опубликованы в журнале Astrobiology.

Бактерия Sulfurihydrogenibium замечательна тем, что естественные условия ее обитания — чрезвычайно горячие и быстро текущие потоки воды, вырывающейся на поверхность Земли из геотермальных источников. Она приспособлена не только к высоким температурам, но и к сильному воздействию ультрафиолетового света, а низкий уровень кислорода просто необходим для ее выживания. В качестве источника энергии бактерия использует серу и диоксид углерода.

В потоках воды одни бактерии цепляются за дно, другие держатся за первых — и так постепенно образуются длинные нити из бактерий, напоминающие собой лапшу или пасту фетучини. Особый белок на поверхности бактерии ускоряет кристаллизацию карбоната кальция, которая происходит среди этих нитей «в 1 млрд раз быстрее, чем в какой-либо иной естественной среде», говорит геолог и микробиолог Брюс Фук, руководитель исследования. В результате постепенно формируются широкие полосы затвердевшей породы с волнистой, нитевидной текстурой. «Если мы увидим такого рода обширные отложения волокнистой породы на другой планете, мы будем знать, что это отпечаток жизни,— утверждает Фук.— Ни одна другая порода не выглядит так. Это было бы явным свидетельством присутствия инопланетных микробов».

Геннадий Личинский