Правительство создает платформу для работы с жалобами предпринимателей на силовиков

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании автономной некоммерческой организации «Платформа для работы с обращениями предпринимателей», сообщается на сайте правительства. В ее наблюдательный совет войдут «представители всех общероссийских деловых объединений». Платформа будет заниматься приемом обращений предпринимателей об оказании на них давления со стороны правоохранительных органов.

«При этом не планируется использование цифровой платформы для рассмотрения вопросов, касающихся нарушений прав и законных интересов при проведении контрольно-надзорных мероприятий»,— говорится в сообщении.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов сообщил, что с мая 2018 года бизнес-омбудсмены приняли 9816 обращений от предпринимателей, ставших фигурантами уголовных дел. Закрыть производство на стадии следствия удалось только в 68 случаях. Он также отметил, что омбудсменам не хватает полномочий для полноценной защиты предпринимателей в судах.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Борису Титову не хватает полномочий».