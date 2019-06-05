Костин допустил снижение ключевой ставки ЦБ во втором квартале

Снижение Центробанком ключевой ставки может привести к понижению процентных ставок, заявил глава ВТБ Андрей Костин на годовом собрании акционеров банка. По словам господина Костина, ЦБ может снизить ключевую ставку уже во втором квартале 2019 года.

«Мы ожидаем, что уже в текущем году — возможно, даже уже во втором квартале — будет возможность для того, чтобы регулятор принял ряд мер по смягчению своей кредитно-денежной политики, и, возможно, это приведет к снижению процентных ставок»,— уверен господин Костин (цитата по ТАСС).

По итогам апрельского заседания совета директоров ЦБ заявил, что первого снижения ключевой процентной ставки можно ожидать во втором-третьем квартале. Сейчас ключевая ставка установлена на уровне 7,75% годовых. Следующее заседание совета директоров ЦБ запланировано на 14 июня.

Почему ЦБ в апреле отказался от повышения ключевой ставки, читайте в публикации “Ъ” «ЦБ удержал уровень тревожности».