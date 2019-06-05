После отмены роуминга в России выросли цены на сотовую связь

Согласно отчету Content Review, с которым ознакомился “Ъ”, с декабря 2018 года по май 2019 года в России выросла средняя стоимость минимального пакетного тарифа на мобильную связь. Цена увеличилась на 3%, с 255 до 262 руб. в месяц. До этого рост цен фиксировался в августе 2017 года.

Корректировка тарифов началась зимой 2019 года, цены выросли во всех регионах России. Как считают эксперты, на стоимость мобильной связи повлияли отмена внутрисетевого роуминга, повышение НДС, прекращение ценовых войн операторов в регионах, а также необходимость операторов компенсировать влияние тарифов с безлимитным интернетом, снизивших выручку от высокодоходных клиентов.

Подробности — в материале “Ъ” «Абоненты оплатили отмену роуминга».