Липецкий «Строймастер» может лишиться права достраивать проблемный дом

Врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов на очередной встрече с обманутыми дольщиками заявил, что если ООО «Специализированный застройщик "Строймастер"» в ближайшие дни не начнет достраивать проблемный дом ООО «ЛИСК», то власти сменят застройщика, сообщили в региональной администрации. Речь идет о многоэтажке по улице Ударников, 24. Объект в 2014 году начало возводить ООО «ЛИСК». «Более сотни человек рассчитывали получить жилье в октябре 2016 года»,– пояснили в администрации. Права на достройку дома перешли к «Строймастеру» в конце апреля 2019 года, «но пока ни техники, ни рабочих люди на стройке не видят». По словам представителя компании, дом будет сдан в эксплуатацию в конце декабря 2019 года, а работы на площадке начнутся до конца этой недели. «Жители будут следить за всем и пришлют мне фото со строительной площадки»,– пригрозил Игорь Артамонов.

Напомним, глава региона также держит на контроле конфликтную ситуацию между застройщиком и жителями переулков Яблочкина и Балакирева, которые выступают против возведения жилкомплекса «Авангард». После вмешательства властей руководство «Строймастера» заявило о готовности изменить проект ЖК. При этом в суде компания добивается признания недостоверными сведений о конфликте, якобы распространенных местными активистами в Facebook.

Подробнее о ситуации читайте в материале “Ъ-Черноземье” «У "Строймастера" меняется "Авангард"».

Александр Прытков