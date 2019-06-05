Судейская коллегия вернула жалобу автоконцернов на мошенническую схему с участием судов Краснодара

Высшая квалификационная коллегия судей отказалась рассматривать обращение мировых автомобильных концернов, в числе которых были Mercedes, Hyundai, KIA и Jaguar LandRover. Они пожаловались, что районные суды Краснодара (Прикубанский, Советский, Октябрьский и Ленинский) задействованы в мошеннических схемах с исками по возврату машин. Концерны также подали обращение в Совет по противодействию коррупции при президенте России, ФСБ и генпрокурору Юрию Чайке.

28 мая зампредседателя квалификационной судейской коллегии Елена Грачева направила «Хёндэ Мотор СНГ» ответ на жалобу. «Ваше обращение подлежит возвращению в связи с отсутствием в нем вопросов, относящихся к компетенции Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации, определенной статьей 17 федерального закона «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации»,— приводит РБК выдержку из письма.

Обращение концернов было отправлено профильным ведомствам в начале мая. В нем утверждалось, что в районные суды Краснодара часто поступают жалобы на дефекты автомобилей спустя 15 дней после их приобретения. По итогам рассмотрения исков производителей обязывают вернуть стоимость машин, которая в несколько раз превышает их первоначальную цену при продаже. Судебные экспертизы при этом проводят одни и те же специалисты.

Подробности жалобы читайте в публикации “Ъ FM” «До судей Краснодара "доехала" проверка».