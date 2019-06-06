«Мне нравится Ядовитый плющ, потому что я веган» Актриса Джессика Честейн и режиссер Саймон Кинберг о новом блокбастере «Люди Икс: Темный Феникс»

6 июня в российский прокат выходит финальная (по крайней мере в таком формате) часть франшизы «Люди Икс» — «Темный Феникс». Снял картину давний сценарист всей серии Саймон Кинберг, а одну из главных ролей — пришельца-антагониста — исполнила Джессика Честейн («Большая игра», «Цель номер один», «Оно-2»). Кинокритик Дмитрий Барченков показал приехавшим на пару дней в Москву режиссеру и актрисе фото Данилы Козловского, а также обсудил с ними амбиции Netflix, хорошие сериалы и любимых супергероев.

В марте этого года была завершена сделка компаний FOX и Disney, в результате которой «Люди Икс» вошли в состав мира, в котором живут и всех спасают пресловутые Мстители. «Темный Феникс», где подавленная профессором X (Джеймс Макэвой) Джин Грей ( звезда «Игры престолов» Софи Тернер ) все-таки открывает в себе фантастические, но убийственные способности и становится опасным оружием, вышла некой точкой в почти окончившейся истории выживания не таких, как все.

Специально для «Коммерсантъ Стиль» Саймон Кинберг и Джессика Честейн раскрыли некоторые секреты создания образов и обсудили любимые сериалы.