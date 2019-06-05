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Игрок сборной Португалии Криштиану Роналду

Фото: Алексей Витвицкий / Коммерсантъ   |  купить фото

Суд прекратил дело об изнасиловании против Роналду

Суд американского города Лас-Вегаса (штат Невада) прекратил рассмотрение иска об изнасиловании в отношении футболиста сборной Португалии и итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду. Как сообщает Bloomberg, в мае в суд поступило уведомление о добровольном прекращении данного дела. Издание отмечает, что в нем не уточняется было ли достигнуто соглашение между сторонами.

В сентябре 2018 года американка Кэтрин Майорга подала иск против Роналду в суд штата Невада. Она утверждала, что футболист изнасиловал ее в гостинице Лас-Вегаса в 2009 году. Футболист обвинения отрицал — произошедшее было по обоюдному согласию. В 2017 году издание Spiegel сообщало, что он заключил с девушкой внесудебное соглашение и заплатил ей $375 тыс. за молчание.

Чем обвинения в отношении португальца обернулись для «Ювентуса»,— в публикации “Ъ FM”.

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