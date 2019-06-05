Комитет по стандарту халяль опроверг сообщения о нарушении правил забоя животных в «Челны-бройлер»

Забой птицы на производстве «Челны-бройлер» (холдинг «Агросила») соответствует мусульманским правилам, заявили в комитете по стандарту халяль Духовного управления мусульман Татарстана в ответ на распространившиеся в соцсетях сообщения о нарушении правил подготовки халяль продукции в компании. Как говорится в сообщении комитета, все процессы забоя птицы в «Челны-бройлер» контролирует специалист ДУМ РТ.

В частности, «во время забоя каждой птицы произносятся слова “Бисмиллахи Аллаху Акбар”, закалывают животные мусульмани» с помощью «остро заточенного инструмента» и одним резанием. Кровь с птицы при этом должна вытечь до максимума.

В сообщениях, которые распространялись среди мусульман Татарстана во «Вконтакте» и мессенджерах, говорилось, что компания забивает «мертвых кур», а часть сотрудников производства в отказывается произносить молитву во время закалывания птиц. Информация якобы была получена от работников фабрики, которых из-за жалобы руководству агрохолдинга впоследствии «уволили и назвали неверующими».

Напомним, в прошлом году всемирный совет халяль (Word Halal Council, WHC) приостановил членство татарстанской фирмы «Центр сертификации “Халяль”» Динара Садыкова на три года. Причиной послужили результаты проверки Роспотребнадзора, который обнаружил свинину в продукции «Царицыно», сертифицированной другой компанией господина Садыкова — ООО «Центр по аудиту и контролю “Халяль”».

“Ъ-Казань”