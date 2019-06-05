«Ленинград» вышел на танцпол

Группа «Ленинград» в среду презентовала свой новый клип на песню i_$uss. Ролик появился на официальном YouTube-канале коллектива. За первые часы его посмотрел почти миллион человек. В комментариях некоторые пользователи предупреждают Сергея Шнурова, что он затронул опасную тему и, видимо, скоро привлечет внимание Роскомнадзора. О чем поет «Ленинград»? С подробностями — Светлана Белова.

Три подружки отправились в ночной клуб. По сюжету, главная героиня встречает на танцполе молодого человека — он напоминает ей Иисуса: длинные волосы в свете софитов, глубокий взгляд, ниспадающие одежды. После встречи с Иисусом девушка и сама способна творить библейские чудеса: преломляет хлеб и раздает бездомным в подворотне, проходит через непорочное зачатие и рожает планшет, на котором сразу появляется Instagram-страница Иисуса. А в конце все умерли: дальнобойщик врезается в столб, главная героиня видит надпись на борту грузовика «Свет для каждого» и погибает под рухнувшим фонарем.

Сюжет сложный, смелый, спорный, обсуждают зрители. Но Сергей Шнуров — мастер провокаций. И кому, как не бывшему студенту Теологического института, взяться за такой материал и пройти с ним по грани, отметил музыкальный критик «Ъ» Борис Барабанов: «Это именно та группа и тот артист, автор, который может играть в рискованные игры с образами в том числе связанными с религией. Естественно, этот клип будет предметом споров. Конечно, уже жду комментариев от убежденных православных христиан, которые скажут, что пора Шнурова предать анафеме и так далее. Для меня очевидно, что это произведение искусства. Все эти образы, которые кто-то может счесть кощунственными, использованы неслучайно и вместе составляют цельную картину. Но меня немножко смущает все же музыка. В этом смысле такая версия “Ленинграда” для меня не очень привычна».

Еще перед началом клипа группировка «Ленинград» разместила предупреждение: «Данное видео не преследует цели оскорбить чувства верующих. Этот клип — сатирическое художественное произведение без скрытых каверзных смыслов». Однако если кто-то все же пожалуется на этот ролик в прокуратуру или Роскомнадзор, такой осторожный дисклеймер артистов не спасет от ответственности, пояснил адвокат, партнер международного центра защиты прав GlobalLaw Андрей Саунин: «Если будет доказано, что умысел создателя был направлен именно на разжигание ненависти, то не помогут все эти записи и оговорки.

В суде и в прокуратуре в случае поддержания обвинения это не будет иметь никакого юридического значения».

Режиссером клипастал украинец Леонид Колосовский. Он снимал видео для Насти и Потапа, для группы «Время и Стекло» и других звезд. У клипмейкера свой узнаваемый подчерк. Его работы мгновенно набирают миллионы просмотров, за что Колосовский даже получил прозвище «Ленчик-миллиончик».

Ранее Сергей Шнуров объявил о роспуске группы «Ленинград». Перед этим коллектив даст финальный стадионный тур. Последний концерт запланирован на середину октября.