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Фото: DARS

Александр Перевезенцев: «DARS – не революция, а необходимый апгрейд сетевой индустрии»

Большинство финансовых пирамид маскируется под легальный бизнес, чаще всего под МЛМ. Внутри самих сетевых компаний тоже хватает проблем, ведь не все они честны с партнёрами. Парадоксальная ситуация – индустрия с годовым оборотом в $ 400 млрд страдает от плохой репутации и непонимания. Создатель блокчейн-проекта DARS Александр Перевезенцев рассказал, что поможет вывести МЛМ из тени.


Родовые болячки сетевого


– Вы много рассказываете о возможностях сетевого бизнеса, но признаете, что у него хватает и проблем. Расскажите о них.

– Не все компании честно выплачивают заявленные вознаграждения. Лидеры тратят годы работы на то, чтобы построить сеть по продвижению продукта. Однако компании могут в любой момент изменить условия маркетингового плана и урезать выплаты.

Но самое страшное – терминация – удаление дистрибьютору его аккаунта. С вышеперечисленными проблемами дистрибьюторы сталкиваются каждый день в большинстве компаний на рынке. Да кстати, также практикуется манипуляция лидерами. Администрация или сам президент компании приказывают лидерам то, что им вздумается, например, ездить по регионам, где у лидера нет интересов, или явиться в офис в назначенный день, как будто ты наемный сотрудник. Отказ же влечёт заморозку вознаграждения или терминацию. На этом «головные боли» МЛМ не заканчиваются.

Сейчас основное время Александр Перевезенцев посвящает DARS

Сейчас основное время Александр Перевезенцев посвящает DARS

Фото: DARS

– Под «головными болями» вы имеете в виду репутацию?

– Верно. Вредят финансовые пирамиды и ленивые дистрибьюторы. Последние считают, что у них получится с первого раза, они отказываются учиться. Потом кричат, что МЛМ – это развод.

В многоуровневом маркетинге доступны большие доходы, но их получают терпеливые и активные. Я вышел на месячный доход в 1000 долларов на четвертый год работы, а первый миллион долларов дался на двенадцатый год.

– Если задуматься, сетевой бизнес – рискованная вещь.

– Это самый классный бизнес. В традиционном ещё сложнее. Тебя там хотят уничтожить конкуренты, нельзя расслабиться, никто не помогает, сотрудники мечтают кинуть. А здесь связи, знакомства, развитие и взаимная поддержка.

По всему миру в МЛМ занято более 300 млн человек, вместе они делают годовой оборот в 400 млрд долларов. Огромная индустрия развивается вокруг нас, надо только вывести её из тени.

Для чего нужен DARS


– Как DARS может изменить ситуацию на рынке МЛМ?

– Если кратко, DARS – блокчейн с собственной инфраструктурой, конструктором маркетинговых планов с прозрачной системой транзакций, гарантирующей честные выплаты дистрибьюторам. С помощью DARS компании могут создавать маркетинг-планы любой сложности в короткие сроки.

Преимущество блокчейна – смарт-контракты. Они позволяют закладывать условия выплат один раз и навсегда, никто не способен своевольно изменить параметры. В результате все находятся в равных условиях.

Конечная цель – сделать так, чтобы на DARS перешло большинство компаний в мире, выправить отношение людей к сетевому маркетингу и защитить дистрибьюторов. Пирамиды, которые притворяются «сетевым», должны остаться за бортом.

Для присоединившихся к проектам Александр Перевезенцев проводит выездные семинары «Криптовилла»

Для присоединившихся к проектам Александр Перевезенцев проводит выездные семинары «Криптовилла»

Фото: DARS

– МЛМ – закрытая индустрия. Не отпугнет ли МЛМ-компании потенциальная открытость?

– Возможно, некоторые не хотят прозрачности, а их руководители боятся потерять контроль над людьми. Но это не риск. Дело в том, что будут компании, которые пойдут на прозрачность и отдавая часть контроля – они станут законодателями мод. Другим же придется подстраиваться.

Технология блокчейн подразумевает прозрачность и гарантии, что явно не подходит для финансовых пирамид, которые технически тоже могут попытаться использовать DARS, но не будут этого делать, потому что смысла в этом для них нет. Ведь за счет прозрачности, люди смогут увидеть всю подноготную. В условиях открытости мошенники сами себя выдадут.

Александр Перевезенцев о перспективах блокчейна


– Обычно криптовалютам свойственна высокая волатильность.

– Внутри экосистемы DARS действует своя криптовалюта. DUSD – стейблкоин, он не меняет своей цены и приравнен к доллару. С помощью DUSD проводятся оплаты внутри системы. Ещё есть токены DRS. Ими оплачиваются комиссии. Пользователи системы всегда спокойны за сохранность своих средств.

Пример типового личного кабинета на технологии DARS

Пример типового личного кабинета на технологии DARS

Фото: DARS

– Как вы планируете развивать проект и какие проблемы предвидите?

– Государства Северной и Южной Америки, Европы и Азии открывают дорогу криптовалютам. В ряде стран остаются вопросы неготовой законодательной базы в секторе блокчейн технологий, но этот вопрос решается. Сегодня уже есть решения для спокойного запуска DARS.

По мере развития проекта планируется создание собственной криптобиржи, образовательной платформы и ассоциации децентрализованных сетевых компаний. Это защитит от появления финансовых пирамид и «мусорных проектов». Работа ассоциации должна привлечь внимание к DARS.

Александр Перевезенцев – сертифицированный международный бизнес-тренер и коуч, основатель динамично развивающихся компаний BCG.to, UDS и блокчейн-стартапа DARS.

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