Александр Перевезенцев: «DARS – не революция, а необходимый апгрейд сетевой индустрии»

Большинство финансовых пирамид маскируется под легальный бизнес, чаще всего под МЛМ. Внутри самих сетевых компаний тоже хватает проблем, ведь не все они честны с партнёрами. Парадоксальная ситуация – индустрия с годовым оборотом в $ 400 млрд страдает от плохой репутации и непонимания. Создатель блокчейн-проекта DARS Александр Перевезенцев рассказал, что поможет вывести МЛМ из тени.

Родовые болячки сетевого

– Вы много рассказываете о возможностях сетевого бизнеса, но признаете, что у него хватает и проблем. Расскажите о них.

– Не все компании честно выплачивают заявленные вознаграждения. Лидеры тратят годы работы на то, чтобы построить сеть по продвижению продукта. Однако компании могут в любой момент изменить условия маркетингового плана и урезать выплаты.

Но самое страшное – терминация – удаление дистрибьютору его аккаунта. С вышеперечисленными проблемами дистрибьюторы сталкиваются каждый день в большинстве компаний на рынке. Да кстати, также практикуется манипуляция лидерами. Администрация или сам президент компании приказывают лидерам то, что им вздумается, например, ездить по регионам, где у лидера нет интересов, или явиться в офис в назначенный день, как будто ты наемный сотрудник. Отказ же влечёт заморозку вознаграждения или терминацию. На этом «головные боли» МЛМ не заканчиваются.

Сейчас основное время Александр Перевезенцев посвящает DARS Фото: DARS

– Под «головными болями» вы имеете в виду репутацию?

– Верно. Вредят финансовые пирамиды и ленивые дистрибьюторы. Последние считают, что у них получится с первого раза, они отказываются учиться. Потом кричат, что МЛМ – это развод.

В многоуровневом маркетинге доступны большие доходы, но их получают терпеливые и активные. Я вышел на месячный доход в 1000 долларов на четвертый год работы, а первый миллион долларов дался на двенадцатый год.

– Если задуматься, сетевой бизнес – рискованная вещь.

– Это самый классный бизнес. В традиционном ещё сложнее. Тебя там хотят уничтожить конкуренты, нельзя расслабиться, никто не помогает, сотрудники мечтают кинуть. А здесь связи, знакомства, развитие и взаимная поддержка.

По всему миру в МЛМ занято более 300 млн человек, вместе они делают годовой оборот в 400 млрд долларов. Огромная индустрия развивается вокруг нас, надо только вывести её из тени.

Для чего нужен DARS

– Как DARS может изменить ситуацию на рынке МЛМ?

– Если кратко, DARS – блокчейн с собственной инфраструктурой, конструктором маркетинговых планов с прозрачной системой транзакций, гарантирующей честные выплаты дистрибьюторам. С помощью DARS компании могут создавать маркетинг-планы любой сложности в короткие сроки.

Преимущество блокчейна – смарт-контракты. Они позволяют закладывать условия выплат один раз и навсегда, никто не способен своевольно изменить параметры. В результате все находятся в равных условиях.

Конечная цель – сделать так, чтобы на DARS перешло большинство компаний в мире, выправить отношение людей к сетевому маркетингу и защитить дистрибьюторов. Пирамиды, которые притворяются «сетевым», должны остаться за бортом.

Для присоединившихся к проектам Александр Перевезенцев проводит выездные семинары «Криптовилла» Фото: DARS

– МЛМ – закрытая индустрия. Не отпугнет ли МЛМ-компании потенциальная открытость?

– Возможно, некоторые не хотят прозрачности, а их руководители боятся потерять контроль над людьми. Но это не риск. Дело в том, что будут компании, которые пойдут на прозрачность и отдавая часть контроля – они станут законодателями мод. Другим же придется подстраиваться.

Технология блокчейн подразумевает прозрачность и гарантии, что явно не подходит для финансовых пирамид, которые технически тоже могут попытаться использовать DARS, но не будут этого делать, потому что смысла в этом для них нет. Ведь за счет прозрачности, люди смогут увидеть всю подноготную. В условиях открытости мошенники сами себя выдадут.

Александр Перевезенцев о перспективах блокчейна

– Обычно криптовалютам свойственна высокая волатильность.

– Внутри экосистемы DARS действует своя криптовалюта. DUSD – стейблкоин, он не меняет своей цены и приравнен к доллару. С помощью DUSD проводятся оплаты внутри системы. Ещё есть токены DRS. Ими оплачиваются комиссии. Пользователи системы всегда спокойны за сохранность своих средств.

Пример типового личного кабинета на технологии DARS Фото: DARS

– Как вы планируете развивать проект и какие проблемы предвидите?

– Государства Северной и Южной Америки, Европы и Азии открывают дорогу криптовалютам. В ряде стран остаются вопросы неготовой законодательной базы в секторе блокчейн технологий, но этот вопрос решается. Сегодня уже есть решения для спокойного запуска DARS.

По мере развития проекта планируется создание собственной криптобиржи, образовательной платформы и ассоциации децентрализованных сетевых компаний. Это защитит от появления финансовых пирамид и «мусорных проектов». Работа ассоциации должна привлечь внимание к DARS.