Александр Перевезенцев: «DARS – не революция, а необходимый апгрейд сетевой индустрии»

Большинство финансовых пирамид маскируется под легальный бизнес, чаще всего под МЛМ. Внутри самих сетевых компаний тоже хватает проблем, ведь не все они честны с партнёрами. Парадоксальная ситуация – индустрия с годовым оборотом в $ 400 млрд страдает от плохой репутации и непонимания. Создатель блокчейн-проекта DARS Александр Перевезенцев рассказал, что поможет вывести МЛМ из тени.
Родовые болячки сетевого
– Вы много рассказываете о возможностях сетевого бизнеса, но признаете, что у него хватает и проблем. Расскажите о них.
– Не все компании честно выплачивают заявленные вознаграждения. Лидеры тратят годы работы на то, чтобы построить сеть по продвижению продукта. Однако компании могут в любой момент изменить условия маркетингового плана и урезать выплаты.
Но самое страшное – терминация – удаление дистрибьютору его аккаунта. С вышеперечисленными проблемами дистрибьюторы сталкиваются каждый день в большинстве компаний на рынке. Да кстати, также практикуется манипуляция лидерами. Администрация или сам президент компании приказывают лидерам то, что им вздумается, например, ездить по регионам, где у лидера нет интересов, или явиться в офис в назначенный день, как будто ты наемный сотрудник. Отказ же влечёт заморозку вознаграждения или терминацию. На этом «головные боли» МЛМ не заканчиваются.
– Под «головными болями» вы имеете в виду репутацию?
– Верно. Вредят финансовые пирамиды и ленивые дистрибьюторы. Последние считают, что у них получится с первого раза, они отказываются учиться. Потом кричат, что МЛМ – это развод.
В многоуровневом маркетинге доступны большие доходы, но их получают терпеливые и активные. Я вышел на месячный доход в 1000 долларов на четвертый год работы, а первый миллион долларов дался на двенадцатый год.
– Если задуматься, сетевой бизнес – рискованная вещь.
– Это самый классный бизнес. В традиционном ещё сложнее. Тебя там хотят уничтожить конкуренты, нельзя расслабиться, никто не помогает, сотрудники мечтают кинуть. А здесь связи, знакомства, развитие и взаимная поддержка.
По всему миру в МЛМ занято более 300 млн человек, вместе они делают годовой оборот в 400 млрд долларов. Огромная индустрия развивается вокруг нас, надо только вывести её из тени.
Для чего нужен DARS
– Как DARS может изменить ситуацию на рынке МЛМ?
– Если кратко, DARS – блокчейн с собственной инфраструктурой, конструктором маркетинговых планов с прозрачной системой транзакций, гарантирующей честные выплаты дистрибьюторам. С помощью DARS компании могут создавать маркетинг-планы любой сложности в короткие сроки.
Преимущество блокчейна – смарт-контракты. Они позволяют закладывать условия выплат один раз и навсегда, никто не способен своевольно изменить параметры. В результате все находятся в равных условиях.
Конечная цель – сделать так, чтобы на DARS перешло большинство компаний в мире, выправить отношение людей к сетевому маркетингу и защитить дистрибьюторов. Пирамиды, которые притворяются «сетевым», должны остаться за бортом.
Фото: DARS
– МЛМ – закрытая индустрия. Не отпугнет ли МЛМ-компании потенциальная открытость?
– Возможно, некоторые не хотят прозрачности, а их руководители боятся потерять контроль над людьми. Но это не риск. Дело в том, что будут компании, которые пойдут на прозрачность и отдавая часть контроля – они станут законодателями мод. Другим же придется подстраиваться.
Технология блокчейн подразумевает прозрачность и гарантии, что явно не подходит для финансовых пирамид, которые технически тоже могут попытаться использовать DARS, но не будут этого делать, потому что смысла в этом для них нет. Ведь за счет прозрачности, люди смогут увидеть всю подноготную. В условиях открытости мошенники сами себя выдадут.
Александр Перевезенцев о перспективах блокчейна
– Обычно криптовалютам свойственна высокая волатильность.
– Внутри экосистемы DARS действует своя криптовалюта. DUSD – стейблкоин, он не меняет своей цены и приравнен к доллару. С помощью DUSD проводятся оплаты внутри системы. Ещё есть токены DRS. Ими оплачиваются комиссии. Пользователи системы всегда спокойны за сохранность своих средств.
– Как вы планируете развивать проект и какие проблемы предвидите?
– Государства Северной и Южной Америки, Европы и Азии открывают дорогу криптовалютам. В ряде стран остаются вопросы неготовой законодательной базы в секторе блокчейн технологий, но этот вопрос решается. Сегодня уже есть решения для спокойного запуска DARS.
По мере развития проекта планируется создание собственной криптобиржи, образовательной платформы и ассоциации децентрализованных сетевых компаний. Это защитит от появления финансовых пирамид и «мусорных проектов». Работа ассоциации должна привлечь внимание к DARS.
Александр Перевезенцев – сертифицированный международный бизнес-тренер и коуч, основатель динамично развивающихся компаний BCG.to, UDS и блокчейн-стартапа DARS.