Зеленский попросил Россию не обострять конфликт в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к властям России с просьбой не обострять конфликт в Донбассе. По его мнению, это не лучший фон для возобновления переговоров. Президент сообщил, что во время недавнего обстрела на востоке Украины погибли трое военнослужащих, еще три человека получили ранения.

«Хочу обратиться к руководству РФ и командованию ее оккупационных сил на Донбассе. Обострение конфликта — не лучший фон для возобновления переговоров в Минске. Нам не нужно лишний раз напоминать о возможности эскалации вашей агрессии»,— написал господин Зеленский в Facebook. Он отметил, что намерен обсудить «с европейскими коллегами» «открытую демонстрацию агрессии», и заявил о недопустимости попыток диалога с позиции силы.

Напомним, Владимир Зеленский в Брюсселе проводит переговоры с лидерами ЕС и НАТО в рамках первого зарубежного визита. Во время брифинга по итогам беседы с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом президент Украины заявил, что готов к переговорам с Россией.

Подробнее читайте в материале “Ъ FM” «Владимир Зеленский подготовился к диалогу с Россией на словах».