Все лучшее — детям: ВТБ дарит больнице Таганрога оборудование для лечения маленьких пациентов

Детская городская больница Таганрога получила сертификат в размере 3 млн рублей в рамках всероссийской благотворительной программы «Мир без слез».



«Денежный фонд пойдет на нужды больницы: на закупку оборудования для УЗИ и эндоскопии, лазерно-хирургических инструментов. Такая практика является хорошим примером социально ответственного бизнеса»,— утверждает глава администрации города Таганрога Андрей Лисицкий на пресс-конференции, посвященной вручению подарочного сертификата больнице.

Во время мероприятия состоялась официальная передача денежного сертификата, был проведен праздничный интерактив с участием знаменитых персонажей анимационного мультсериала «Маша и Медведь», а маленькие пациенты получили памятные подарки — волшебные сундучки с карандашами и красками. «Мы считаем, что детские улыбки и детский смех — лучшее лекарство»,— заверяет Александр Ерофеев, вице-президент банка ВТБ.

По словам главного врача МБУЗ «Детская городская больница» Виктора Кувикова, на данный момент больницу посещает более 10 тыс. детей каждый год. «В первую очередь мы рассматриваем покупку датчиков для исследования сосудов сердца, оборудование для хирургии, которое позволит уменьшить боли пациентов в послеоперационный период, сократить срок пребывания в больнице и уменьшить расходы на закупку медикаментов. Все, что требуется для диагностики и лечения пациентов».

«Банк не диктует больницам, что они должны приобрести. Мы осуществляем только контроль за расходами средств. Наш небольшой вклад помогает развивать детское здравоохранение. Дети — это самая социально незащищенная часть населения, и вместе с тем это наше будущее, и помощь детям — это наша социальная ответственность»,— утверждает Александр Ерофеев, вице-президент банка ВТБ.

Вопросы здравоохранения также были обсуждены на пресс-конференции. «Самый большой проект, который мы планируем завершить в этом году,— это разработка проектно-сметной документации на реконструкцию больницы скорой медицинской помощи»,— отметил глава администрации города Таганрога Андрей Лисицкий.

По словам управляющего банком ВТБ в РО Юрия Авдеева, благотворительная акция приезжает в Ростовскую область уже в шестой раз. «Первой была областная больница, потом ростовские больницы, и вот в этом году в благотворительную программу был включен Таганрог. У нас очень тесные отношения со всем министерством здравоохранения, и мы помогаем ряду больниц области. Так, например, в этом году больница в Аксае получила 500 тыс. руб. Это наша естественная работа».

«Мир без слез» — ежегодная благотворительная программа банка ВТБ, которая была создана в 2003 году с целью поддержки учреждений детского здравоохранения и повышения качества медицинской помощи детям. В общей сложности в этом году в акции примут участие 22 города, а помощь региональным больницам была увеличена с 1,5 до 3 млн руб. Программа существует с 2003 года и носит долгосрочный и адресный характер. За это время банк оказал помощь детским медицинским учреждениям на общую сумму более 400 млн руб.