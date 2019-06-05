ПМЭФ замер в ожидании решения по Майклу Калви

Следствие должно решить, поедет ли Майкл Калви на Петербургский международный экономический форум. Адвокат основателя инвестфонда Baring Vostok утверждает, что с ним связались следователи. Они обсуждали возможность поездки инвестора в Санкт-Петербург. Однако источники «Интерфакса» это опровергают. Собеседник, близкий к следствию, утверждает, что никаких переговоров нет. Экономический форум начинается 6 июня. У Калви есть бедж премиум-уровня, который гарантирует проход на выступление президента. Так примет ли инвестор участие в форуме? И отпустят ли его из-под ареста? О возможных сценариях развития событий — Александр Рассохин.

Майкл Калви в России известен с 1990-х, и на Международном экономическом форуме был частым гостем. В этом году собирался вновь в Санкт-Петербург и даже оплатил взнос для премиум-доступа – он позволяет, в частности, присутствовать на пленарном заседании с участием Владимира Путина. Однако уголовное преследование стало препятствием на пути к «Экспофоруму». Даже практически экстраординарная для судебной системы смена меры пресечения на домашний арест не позволяет ему поехать в Санкт-Петербург. Поэтому 30 мая Baring Vostok написал прошение об участии инвестора следователям. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник заявил, что Майкл Калви — желанный гость на форуме, но отметил, что помочь ему в Кремле якобы не могут.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России: Конечно, мы предпочли бы, чтобы Майкл Калви среди других инвесторов был на Санкт-Петербургском экономическом форуме. Мы, безусловно, сожалеем, что у него проблемы с законом. И мы надеемся, что следственные действия достигнут своего результата, и эта проблема будет разрешена. Но в настоящее время мы не можем ничего комментировать, потому что идет следствие.

А во вторник следователи связались с адвокатом инвестора, чтобы обсудить возможную поездку. Правда, сам Дмитрий Клеточкин нюансы не разглашает: «На них ходатайство заявлено, ответа нет. Уже следствие должно решать: либо сопровождать Майкла Калви, либо местные сотрудники ФСИН будут это обеспечивать».

Чтобы Калви ненадолго отпустили, достаточно решения следователя, суд не обязателен. Предположим, что оно есть. И как же тогда все будет выглядеть? Представим себе, что в выставочный центр «Экспофорум» входит Майкл Калви. На нем выглаженная белоснежная рубашка, дорогой костюм, на лице сдержанная улыбка, а где-то рядом некие люди — то ли сотрудники ФСИН, то ли оперуполномоченные МВД или ФСБ — непонятно. Калви ловит взгляды и приветствия старых друзей и партнеров, его окружают журналисты. А вот он входит в главный зал на пленарное заседание, слушает и взирает на Владимира Путина, а за ним самим тем временем также следят ответственные лица. Странное действо, заключает первый зампред совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев, который неоднократно вступался за инвестора: «Если он появится на форуме, это точно будет большой успех, интерес со стороны журналистов и, видимо, коллег, которые будут с удовольствием с ним общаться. Но если он появится с какими-то сопровождающими охранниками, это будет выглядеть дико и ничуть не изменит, а лишь ухудшит ситуацию и имидж форума».

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев о новых сделках, китайских товарищах и арабских принцах Читать далее

Особое удивление это вызовет у иностранных гостей, которые, безусловно, примерят образ Калви на себя, не сомневается управляющий партнер инвестиционной группы Movchan's Group Андрей Мовчан: «Мне кажется, это называется особым цинизмом — пригласить крупнейшего российского инвестора под конвоем. Это изуверство. Для иностранных инвесторов это будет означать, что власть России абсолютно плюет на их интересы. Климат, если можно о нем говорить, ухудшится еще сильнее. Даже самые оптимистичные инвесторы увидят, что вкладывать средства в Россию слишком опасно».

Майкла Калви подозревают в хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный». За инвестора заступались многие крупнейшие бизнесмены страны и политики. После ареста Майкла Калви появились сообщения, что иностранные предприниматели и чиновники собираются бойкотировать Петербургский международный экономический форум. В частности, отказался ехать на мероприятие посол США в России Джон Хантсман.