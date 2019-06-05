Из-за отказа «Новинок» разместить детей с ВИЧ возбуждено уголовное дело

Как сообщает Следственный комитет РФ, в Нижегородской области возбуждено уголовное дело о нарушении равенства прав и свобод человека после отказа администрации спортивной деревни «Новинки» предоставить проживание детям с ВИЧ.

Благотворительный фонд СТЭП, по версии следствия, с 7 по 9 июня планировал провести трехдневную летнюю школу для ВИЧ-положительных детей и их родителей. 30 мая в кассу «Новинок» поступило 50 тыс. руб. за предоставление помещений, а 2 июня турбаза вернула организатору аванс и отказала в проведении мероприятия «по причине наличия у детей заболевания».

Как рассказала “Ъ-Приволжье” руководитель благотворительного фонда Ольга Мелешина, ранее в «Новинках» уже проводились мероприятия для детей с ВИЧ. Руководство спортивной деревни подтвердило, что прежде сотрудничало со СТЭПом. Однако ранее помещение предоставлялось без проживания и только на день.

«Поэтому мы попросили провести инструктаж с нашими сотрудниками. На нашу просьбу никак не отреагировали, просто приехал человек и забрал аванс, не сказав ничего», — написал в Facebook руководитель базы отдыха Алексей Шарков.

Подробнее о ситуации – в материале “Ъ” «С ВИЧ офф».

Анастасия Еремина