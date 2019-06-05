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Свердловская, Челябинская и Иркутская области названы самыми «грязными» регионами

В тройку самых неэкологичных районов по итогам весны 2019 года вошли Свердловская, Челябинская и Иркутская области, говорится в сообщении общественной организации «Зеленый патруль».

Топ-10 самых «чистых» регионов России:

  1. Тамбовская область,
  2. Алтайский край,
  3. Республика Алтай,
  4. Белгородская область,
  5. Москва,
  6. Курская область,
  7. Магаданская область,
  8. Мурманская область,
  9. Республика Коми,
  10. Ульяновская область.

Рейтинг рассчитывается четыре раза в год с 2008 года. По итогам зимы 2019 года аутсайдерами экологического рейтинга были Брянская область, Якутия и Бурятия, возглавляли его — республика Алтай, Белгородская область и Москва.

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