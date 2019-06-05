Свердловская, Челябинская и Иркутская области названы самыми «грязными» регионами

В тройку самых неэкологичных районов по итогам весны 2019 года вошли Свердловская, Челябинская и Иркутская области, говорится в сообщении общественной организации «Зеленый патруль».
Топ-10 самых «чистых» регионов России:
Рейтинг рассчитывается четыре раза в год с 2008 года. По итогам зимы 2019 года аутсайдерами экологического рейтинга были Брянская область, Якутия и Бурятия, возглавляли его — республика Алтай, Белгородская область и Москва.
просмотров: 133441
просмотров: 129620
просмотров: 103939
просмотров: 77665
просмотров: 71702