Свердловская, Челябинская и Иркутская области названы самыми «грязными» регионами

В тройку самых неэкологичных районов по итогам весны 2019 года вошли Свердловская, Челябинская и Иркутская области, говорится в сообщении общественной организации «Зеленый патруль».

Топ-10 самых «чистых» регионов России:

Тамбовская область, Алтайский край, Республика Алтай, Белгородская область, Москва, Курская область, Магаданская область, Мурманская область, Республика Коми, Ульяновская область.

Рейтинг рассчитывается четыре раза в год с 2008 года. По итогам зимы 2019 года аутсайдерами экологического рейтинга были Брянская область, Якутия и Бурятия, возглавляли его — республика Алтай, Белгородская область и Москва.