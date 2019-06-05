В Новосибирске введен в эксплуатацию долгострой на 346 квартир

Дом по адресу ул. Беловежская, 16, строительство которого началось застройщиком ООО «СМУ-3» в 2012 году на средства дольщиков, сегодня сдан в эксплуатацию. В ближайшее время жильцам начнут выдавать ключи. Готовность объекта на месте проконтролировал министр строительства региона Иван Шмидт и прокомментировал губернатор региона Андрей Травников.

«Проблемы, связанные с долевым строительством, весьма актуальны для нашей области. Как накануне подчеркнул президент России, говоря о решении этой проблемы в масштабах страны, муниципалитеты, регионы и федерация — никто не должен уклоняться от ее решения»,— отметил Андрей Травников.

Министр строительства региона Иван Шмидт пояснил, что для завершения всех работ по технологическому присоединению дома к инженерным сетям из средств областного бюджета и бюджета Новосибирска было направлено 16,2 млн руб. В доме 17 этажей, 346 квартир общей площадью более 16,2 тыс. кв. м, количество дольщиков — 334 человека. Строительно-монтажные работы завершил генподрядчик — ООО «СитиСтрой».

С 2010 года при активном содействии регионального правительства в Новосибирске были достроены около 100 проблемных объектов. Кроме этого, возобновились работы на долгостроях на улицах Тульской и Залесского: по ним поставлена четкая задача — сдать до конца 2019 года, подчеркнул Андрей Травников.

Как отметил губернатор, позитивной динамики в сфере долевого строительства в Новосибирской области удалось добиться за счет системных мер, в диалоге областных властей, органов местного самоуправления, застройщиков, самих граждан. «Правительством области успешно применяется ряд мер господдержки в этом направлении: особо продуктивно показал себя механизм масштабных инвестиционных проектов для достройки объектов долевого строительства: в настоящее время в регионе реализуется восемь таких проектов. Важную роль играет и предоставление субсидий на оплату договоров технологического подключения „проблемных объектов“ к инженерно-технологическим сетям, на благоустройство придомовых территорий и установку лифтового оборудования. Только за последние три года на эти цели было направлено около 360 млн руб. из бюджетов региона»,— напомнил губернатор.

«Министерством строительства Новосибирской области совместно с органами местного самоуправления разработан региональный план-график по защите прав обманутых дольщиков. Уверен, что нам удастся сохранить достигнутую позитивную динамику в этом вопросе»,— отметил глава региона.