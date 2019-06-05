Росреестр: названия аэропортов в России не изменятся

Росреестр уточнил, что российские аэропорты сохранят прежние названия после присвоения им имен исторических личностей. «Использование имен выдающихся деятелей, присвоенных географическим объектам, осуществляется в просветительских, информационных и туристических целях, а также для обеспечения транспортного сообщения»,— говорится в сообщении на сайте ведомства.

Росреестр добавит названия аэропортов в государственный каталог географических названий (госкаталог), чтобы сохранить их «единообразное и устойчивое употребление».

В конце мая президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении российским аэропортам имен людей, «имеющих особые заслуги перед отечеством».

В частности, московскому аэропорту Внуково присвоено имя авиаконструктора Андрея Туполева, Домодедово — имя ученого Михаила Ломоносова, Шереметьево — поэта Александра Пушкина. Аэропорт Владивостока получил имя исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева, воронежский аэропорт — имя Петра Первого, калининградский — императрицы Елизаветы Петровны, краснодарский — Екатерины Второй, мурманский — Николая Второго.

В октябре 2018 года стартовал проект по отбору имен для российских аэропортов. До 30 ноября на сайте «Великиеимена.рф» проходило общенациональное голосование по выбору одной из трех или четырех фамилий для каждого аэропорта. Итоги подвели 4 декабря.

Как отреагировали на новые названия аэропортов в российских городах,— в публикации “Ъ” «"Пушкин" закрыт, "Менделеев" в тумане, "Петр Первый" временно недоступен».