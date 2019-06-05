Новосибирский симфонический оркестр выступает на крупнейших мировых концертных площадках.

Как отметил на встрече с министром культуры Новосибирской области художественный руководитель и главный дирижер оркестра Томас Зандерлинг, с 8 по 27 мая музыканты совершили большой гастрольный тур в Великобританию. В эти дни творческий коллектив дал 14 концертов в престижных залах Англии и Шотландии. В программу вошли произведения П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, С.В. Рахманинова, Н.А. Римского-Корсакова, М.И. Глинки.

«В стране, где высочайшие стандарты работы оркестров, у публики был очень горячий прием. Выступление коллектива получило очень высокую оценку от зарубежной музыкальной критики. Рецензия будет опубликована во всемирно известном издании Musical opinion — старейшем британском журнале о классической музыке, что также является особым знаком признания»,— подчеркнул Томас Зандерлинг.

Он отметил, что коллектив получил приглашение еще на один гастрольный тур по Великобритании в сезоне 2020–2021. А уже в ноябре 2019 года Новосибирский академический симфонический оркестр отправится в большой тур по Германии в рамках «Русских сезонов» и даст концерт в Москве.

Правительство Новосибирской области оказывает активную поддержку гастрольной деятельности творческого коллектива. «Мы поддерживаем гастрольную деятельность профессиональных коллективов, внутренние гастроли по Новосибирской области, по городам России, зарубежные поездки. На эти цели по программе „Культура Новосибирской области на 2015–2020 годы“ ежегодно выделяются средства. Наши коллективы также много гастролируют за счет принимающей стороны, так как они узнаваемы, их приглашают и ждут»,— сообщил министр культуры Игорь Решетников.

Как отметили в ведомстве, только за последние два года Новосибирский академический симфонический оркестр провел концертные туры в Италии, Словении, Хорватии, Китае и Испании. Предыдущие гастроли в Великобритании состоялись в 1995 году, когда за пультом Симфонического оркестра Новосибирской филармонии стоял Арнольд Михайлович Кац.