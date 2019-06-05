В Краснодарском крае мужчина подорвался на гранате

Житель города Гулькевичи скончался в больнице после взрыва гранаты, ранены две женщины и ребенок, сообщили “Ъ” в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю. Полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение взрывчатых веществ или взрывных устройств), а также по ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство).

Как стало известно “Ъ”, инцидент произошел, когда мужчина требовал у должников возврата денег: он приехал к дому, где жили должники, и взял с собой три гранаты. Во время разговора мужчина размахивал гранатой, в какой-то момент произошел взрыв. Приехавшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили еще одну гранату в багажнике автомобили, а также в траве недалеко от места взрыва. В автомобиле мужчины также находились расписки о денежном долге.

Анна Перова, Краснодар