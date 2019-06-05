В Краснодаре построят два аквапарка

Администрация кубанской столицы ведет работу по реализации двух инвестиционных соглашений, предусматривающих строительство аквапарков в краевом центре. Как сообщил глава Краснодара Евгений Первышов на прошедшем 4 июня брифинге, один объект может появиться в районе ТРЦ OZ Молл, второй – на Затоне возле парка 30-летия Победы – ранее там располагался открытый аквапарк.

«В настоящее время решаем вопросы приведения в соответствие земельно-правовой документации, изготовления проектов, получения технических условий. Думаю, в скором времени опубликуем промежуточные результаты, потому что интерес горожан к этой теме достаточно большой», - сообщил градоначальник.

Господин Первышов также напомнил, что сегодня на Затоне в кубанской столице открыт муниципальный пляж на Затоне с бассейнами. Как сообщал “Ъ-Кубань”, площадь пляжа составляет 9 тыс. кв. м. На нем есть три бассейна 4 на 12 метров и две волейбольные площадки, установлены раздевалки. Бассейны открыты с 09:00 до 18:00 с перерывом для очистки воды с 12:00 до 13:00. Работать бассейны будут до конца сентября.

«В целом, у нас стоит запрет всех контролирующих служб на купания в открытых водоемах. Везде установлены запрещающие таблички, выставлены посты. Как вы знаете, у нас есть муниципальный пляж. Мы уже его открыли, он работает. Да, он маленький для Краснодара. Не спорю», - рассказал Евгений Первышов.

Василий Хитрых