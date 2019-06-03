В Краснодаре открыли городской пляж с бассейнами

На затоне в столице Кубани официально открылся городской пляж с бассейнами. Его площадь составляет 9 тыс. кв. м. На пляже есть три бассейна 4 на 12 метров и две волейбольные площадки, установлены раздевалки.

По информации мэрии, бассейны будут открыты с 09:00 до 18:00 с перерывом для очистки воды с 12:00 до 13:00. Очистка производится без применения хлора. Пробы воды берут пять раз в день.

Сообщается, что бассейны будут временно закрываться после дождей и на следующий день для проведения полной очистки воды. Проход к ним контролируется службой охраны. Работать бассейны будут до конца сентября. С 1 июня на затоне, а также в районе озера Старая Кубань, приступили к дежурству городские спасатели.

По данным городского управления гражданской защиты, в открытых водоемах Краснодара разрешенных мест для купания нет. Это связано с тем, что вода в них не соответствует требованиям по микробиологическим показателям. Кроме того, скорость течения в реке Кубань превышает в два-три раза показатели безопасности.

Василий Хитрых