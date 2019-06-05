Смольный инвестирует около 700 млн рублей в перевод на газ котельной «Двинская»

В прошлом году во время ПМЭФ-2018 власти Петербурга и Сбербанк подписали соглашение о том, что дочерняя структура кредитного учреждения — ООО «Сберэнергодевелопмент» — инвестирует в городскую теплоэнергетику 1,5 млрд рублей, переведя 15 котельных на газовое топливо. Однако планы не воплотились в жизнь. Смольный изменил конфигурацию проекта и теперь город вложит почти 700 млн руб. в перевод на газ крупнейшего объекта в концессии — котельной «Двинская».

На реконструкцию остальных объектов город вновь ищет инвестора: кроме Сбербанка, предложением интересуется АО «Региональная энергетическая компания».

Напомним, котельные, которые Смольный планировал сдать в концессию, расположены в Выборгском, Кировском, Колпинском, Красносельском, Приморском районах и числятся на балансе ГУП «ТЭК СПб». Их реконструкция позволила бы снизить себестоимость полезного отпуска тепла на объектах более чем в два раза, а также уменьшить нагрузку на экологию.

Подробнее — в материале “Ъ-СПб” «Петербург не дождался тепла от Сбербанка».