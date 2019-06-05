Умер бывший президент UEFA Леннарт Юханссон

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Леннарт Юханссон умер в возрасте 89 лет, говорится в сообщении на сайте Шведского футбольного союза.

«Леннарт Юханссон является нашим величайшим международным футбольным лидером всех времен, ни один швед не оказывал подобного влияния на футбол в мире. Его действия в качестве президента UEFA и вице-президента FIFA вызывают глубокое уважение, его лидерством восхищается весь мир»,— сказано в сообщении.

Леннарт Юханссон был президентом UEFA в 1990–2007 годы. В честь Юханссона назван трофей юношеской лиги UEFA.