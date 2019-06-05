«Энергия» не уберегла электронные платы

Неизвестные проникли на территорию ракетно-космической корпорации «Энергия», одного из ключевых предприятий «Роскосмоса», в Королеве и похитили ценные предметы. В госкорпорации это подтвердили, но детали раскрывать не стали. По данным СМИ, преступники вынесли электронные платы. Эксперты оценивают потери в десятки миллионов рублей и говорят, что вычислить подозреваемых в данном случае не так сложно. Подробности — в материале Владислава Викторова.

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» находится всего в нескольких километрах от Москвы по Ярославскому шоссе. Этот огромный комплекс из складов, цехов и других помещений отделяет от магистрали бетонный забор с колючей проволокой. За ней специалисты собирают космические корабли — пилотируемые «Союзы» и грузовые «Прогрессы». Есть лишь один способ попасть туда — через проходную. И чтобы получить пропуск, придется пройти доскональную проверку и собрать не один десяток подписей, рассказывает руководитель Института космической политики Иван Моисеев, который много раз там бывал: «Это очень большие территории и хорошо охраняемые. Но во все времена была такая проблема — охранялась только проходная. Охрана там очень строгая, проверяет всех до самого высокого уровня. Когда ты уже попал на территорию, у тебя полная свобода. Там есть деревья, скверики, все — можно перебираться, прятать все что угодно».

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Но, видимо, такой защиты оказалось недостаточно. Как выяснилось, во время майских праздников туда пробрались несколько неизвестных, которые похитили оборудование для космической техники. Как они это сделали и что именно забрали, в «Роскосмосе» не объясняют. По данным СМИ, речь идет о трех мешках электронных плат и некотором швейцарском оборудовании. Но территория РКК «Энергия» столь велика, что даже сами сотрудники иногда там теряются. Выходит, преступники знали, куда идти и что брать, рассуждает эксперт в сфере космонавтики, кандидат технических наук Вадим Лукашевич: «Это было и в советское время, у нас даже был такой термин — несуны. Это люди, которые работают на предприятии, знают, где что лежит и что брать. Они знают, как это выносить — через забор перекидывать или через проходные. То есть когда мы говорим о хищении с территории охраняемого объекта, то, естественно, не обошлось без людей, которые там работают».

Особенно любопытно эта история смотрится на фоне шквала критики, который в последнее время обрушился на «Роскосмос» со стороны надзорных органов. Не так давно глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что ведомство следит за госкорпорацией уже пять лет, и за это время выяснилось, что главы предприятий «миллиарды воруют». Некоторые эксперты, опрошенные «Ъ FM», говорят, что история с кражей космической техники могла послужить удачным прикрытием реальных проблем в отрасли. Может, этих деталей и вовсе не было?

Источники «Интерфакса» тем временем утверждают, что в приборный цех корпорации «Энергия» проникли охотники за цветными металлами, а всю технику они сдали в один из пунктов сбора цветмета. И это разумно, говорит гендиректор компании «Космокурс» Павел Пушкин. Хотя стоимость оборудования может достигать десятков миллионов рублей, продать ее выгодно они не смогли бы.

«Даже если они эти платы будут не только в металлолом сдавать, то все равно не много получат, потому что для обывателей эти детали ценности не представляют.

Они могут продать их по нормальной цене, только если кто-то купит для аналогичного применения или, например, если кто-то просто собирает красивые космические вещи для дома».

СМИ сообщают, что после этого инцидента в РКК «Энергия» провели работу над ошибками. Если в приборном цехе еще осталось, что красть, то больше этого сделать у преступников не получится — там установили сигнализацию, а руководство корпорации выпустило специальное распоряжение о сохранности материальных ценностей.

В «Роскосмосе» не стали раскрывать детали происшествия, поскольку МВД проводит доследственную проверку. Но там подчеркнули, что ряд деталей в сообщениях СМИ «в основном не соответствует действительности». В частности то, сколько человек в этом участвовало и какие предметы были похищены.