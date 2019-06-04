Управление инвестиций Петербурга поменяло руководителя

Кадровые изменения произошли в руководстве подведомственного комитету по инвестициям Петербурга СПб ГБУ «Управление инвестиций». С его предыдущим директором Алексеем Силкиным не продлен закончившийся трудовой договор. Временно исполняющей обязанности руководителя управления назначена замдиректора по правовым вопросам Анна Исакова, сообщает «Фонтанка.ру».

В задачи СПб ГБУ «Управление инвестиций» входит сопровождение инвестпроектов в Петербурге. В частности, ведомство отвечает за материально-техническое обеспечение деятельности комитета в сфере мероприятий, направленных на привлечение инвестиций, а также за предоставление объектов недвижимости и имущественных прав на них на инвестиционных условиях.

Господин Силкин руководил управлением с лета прошлого года.